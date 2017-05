Bad Düben. Die Authausener Blasmusikanten spielten den Bad Düben-Marsch erstmals, zu Beginn dieser Woche stimmten auch die Original Lindenmusikanten aus Reichensachsen das Stück vor Publikum an. Hobbyhistoriker Günter Tempelhof aus Bad Düben war bei seinen Recherchen zur Ausstellung „400 Jahre Dreißigjähriger Krieg“ auf ein Notenblatt ‚Erinnerung an Bad Düben“, einem Marsch von Herrmann Georg aus dem Jahre 1920, gestoßen. Tempelhof-Freund Ralf Littmann wollte aus den Noten kleines Orchesterstück schreiben und fand bei Kai Kirschner, dem Freund seiner Tochter Maria, Unterstützung. Kirschner und ein weiterer Freund schrieben ein komplettes Orchesterstück für Blasorchester. „Vermutlich hat das Stück bis jetzt noch niemand aufgeführt“, sagte Littmann. Die Authausener wollen den Marsch in ihr Repertoire aufnehmen.

Vor einigen Tagen wurde das Stück erstmals öffentlich aufgeführt. Der Anlass hätte nicht besser sein können. Der Bad Dübener Ralf Littmann ist seit vielen Jahren begeisterter Hobbymusiker. Er spielt in vielen Orchestern und auch in kleineren Blasmusikformationen zu zahlreichen Anlässen in Nordsachsen. Zusammen mit seiner Frau Elke feierte der Dübener in der Woche nach Ostern seinen 100. Geburtstag. Denn beide Kurstädter wurden jeweils 50 Jahre jung. Und wie sollte es bei einer Party eines Musikers sein: Auch die Authausener Blasmusiker spielten in der Scheune des Goldenen Löwen in Bad Düben zur Überraschung des Ehepaares auf. Und die Jubilare hatten sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Hobbyhistoriker Günter Tempelho fwar auf das seltene Liedgut gestoßen. „Ich bin in vielen Archiven gewesen. Beim Querlesen durch eine Vielzahl von Unterlagen stieß ich auf ein Musikstück mit dem Namen ‚Erinnerung an Düben’, ein Marsch von Herrmann Georg aus dem Jahr 1920“, erzählte Tempelhof. Das Stück war für die Musikinstrumente Klavier, Violine und weitere Streichinstrumente geschrieben worden. Die Auslieferung der Noten erfolgte vor fast 100 Jahren in B. Hühnels Buch- und Musikalienhandlung in der Muldestadt. „Ich habe mir das Deckblatt und die eine Seite Noten, die im Archiv registriert waren, kopiert und mitgenommen. Einige Zeit später zeigte ich das Fundstück Ralf Littmann, da ich ja wusste, dass er Hobbymusiker ist“, so Tempelhof.

Littmann suchte sich daraufhin Hilfe und fand sie bei Berufsmusiker Kai Kirschner, dem Freund von Littmann-Tochter Maria, die als Berufsmusikerin im Heeresmusikkorps der Bundeswehr spielt. „Kai und ein Freund haben daraus ein komplettes Orchesterstück für Blasorchester arrangiert. Vermutlich hat das Stück noch niemand aufgeführt“, sagte Littmann.

Und so klingt der Düben-Marsch:

Von Steffen Brost