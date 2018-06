Authausen/Torgau

Vom 7. bis zum 9. September wird die Kreisstadt Torgau Gastgeber für das größte Volksfest im Freistaat, den Tag der Sachsen. Zum 27. Mal wird er veranstaltet und die Elbestadt richtet ihn bereits zum zweiten Mal aus. Schon jetzt steht fest, dass viele Vereine, Verbände, Unternehmen und Privatpersonen aus dem Landkreis Nordsachsen dann zu den Akteuren gehören werden. Von der Kleingartensparte, über den Hobby-Zauberer, die Kapelle oder dem Gesangsverein reicht dabei die Spannbreite. Sie alle wollen dazu beitragen, dass Torgau seinem Slogan für die Tage „Torgau – bärenstark und fürstlich“ beim Programm und den Angeboten auf neun Themen- und drei Medienbühnen, in drei Themenhöfen und 15 Meilen gerecht werden kann.

Authausens Sänger fahren nach Torgau

Einer der Vereine, die dann vor Ort agieren werden, ist der Männergesangsverein Concordia Authausen. Der 1886 gegründete Gesangsverein hat derzeit 27 Sänger im Alter von 18 bis 76 Jahren. „Als Chor wollen wir zum dritten Mal am Tag der Sachsen teilnehmen und haben uns angemeldet. Beim ersten Mal waren wir in Torgau mit dabei, später auch in Wurzen. Mit unseren Auftrittsbühnen hatten wir bisher allerdings nicht so das Glück und hoffen, dass es diesmal in unserer Kreisstadt etwas zentraler wird“, erklärt Ralf Uber. Der Authausener steht an der Spitze des Vereins, während die musikalische Leitung in den Händen des Eilenburgers Jens-Uwe Weiß liegt.

Vor sechs Jahren hat Weiß, der Eilenburger ist, den Weg zum Chor gefunden. „Eigentlich ist meine Frau daran schuld. Sie hatte mehrfach Beiträge gelesen, dass ein Chorleiter gesucht wird“, erklärt er. Ihm sei wichtig gewesen, dass eine so lange währende Tradition in einem Ort weiter besteht. „Aber ich möchte ebenso, dass unser deutsches Liedgut nicht verloren geht, gepflegt wird“, sagt Weiß. Denn er ist überzeugt aus dem Erleben, dass jeder singen kann und dass man zum Singen keine Noten kennen muss, um Spaß daran zu haben.

Viele neue Mitglieder

Das hat sich in Authausen und Umgebung herumgesprochen. Weiß und Uber konnten sich deshalb schon über neue, vor allem jüngere Mitstreiter freuen. Dennoch würden sich die Chormitglieder wünschen, wenn sie besonders für die Tenöre weitere Neue finden würden. „Hier benötigen wir Verstärkung, um unseren vierstimmigen Gesang weiter pflegen zu können“, sagt Weiß, der von Beruf eigentlich zu den Blechbläsern des MDR-Sinfonieorchesters gehört.

Pro Jahr studiert der Chor drei neue Lieder ein. Rund 30 gehören derzeit zu seinem Repertoire. Die neuen Lieder, die auch in Torgau präsentiert werden sollen, erleben beim traditionellen Sängertreffen des Chores am letzten Juli-Wochenende ihre Premiere. Am Sonnabend, dem 28. Juli, ab 14 Uhr, sind alle Neugierigen nach Authausen zum Sängertreffen im Rahmen des Ortsjubiläums eingeladen.

Freitag ist immer Chorprobe

Ein Mal in der Woche freitags treffen sich übrigens die Sänger im Vereinszimmer des Bürgerhauses Authausen ab 19.30 Uhr zur gemeinsamen Singestunde. Seit Kurzem wird die Stunde auch in anderen umliegenden Orten abgehalten, um dort neue Mitstreiter zu finden. Mancher soll schon von seinem Nachbarn, so Weiß, zum Chor geschickt worden sein. „Wer also Interesse hat, sollte Kontakt mit uns aufnehmen“, sagt der Chorleiter.

Alle Angaben zum Gesangsverein findet man unter der Internetadresse www.maennergesangverein-authausen.de.

Von Bärbel Schumann