Dreiheide. Nach einem Unfall auf der B183 im Landkreis Nordsachsen ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 50-Jährige kam am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache in Dreiheide von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Leipzig am Montag mitteilte.

Der Wagen des Mannes prallte gegen einen Baum und kam dann an einem Verkehrsschild zum Stehen. Der Autofahrer wurde zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, dort starb er wenig später.

Von LVZ