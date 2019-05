Lindenhayn

Die derzeit gesperrte Bundesstraße 2 in Lindenhayn soll voraussichtlich Freitagmittag (3. Mai) wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, stünden die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Damit werde die Fahrbahnerneuerung zwei Monate früher abgeschlossen als geplant.

Als Gründe gab die Behörde Optimierung technologischer Abläufe und das Ausbleiben von Schäden in der unteren Asphaltkonstruktion an.

Seit Anfang April liefen im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr umfangreiche Fahrbahnerneuerungsarbeiten auf der B 2 in Lindenhayn. Die Baulänge betrug rund 800 Meter. Pendler zwischen Bad Düben und Leipzig mussten seither eine große Umleitung in Kauf nehmen. Vor allem in den Dörfern auf der Umleitungsstrecke beklagten Einwohner ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

