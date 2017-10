B2 bei Bad Düben: Transporter auf Anhänger steht plötzlich in Flammen

Bad Düben. Am frühen Montagnachmittag musste die Bundesstraße 2 in Bad Düben in Höhe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Grund war ein brennender Kleintransporter, der sich auf einem Anhänger befand.

Transporter brennt aus

Der Fahrer des Autotransporters war auf dem Weg aus Richtung Tornau in Richtung Bad Düben, als aus bislang ungeklärter Ursache der Kleintransporter vom Typ Ford Transit auf dem Anhänger zu brennen begann. Geistesgegenwärtig hängte der Fahrer den Anhänger samt brennendem Fahrzeug ab und rief die Feuerwehr.

Feuerwehr rückt aus

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tornau waren binnen weniger Minuten an der Einsatzstelle und löschten den Transporter ab. Zur Sicherheit wurde der Anhänger wenige Meter weiter in einen Seitenweg geparkt, wo die Feuerwehrleute eine Restablöschung durchführten. An der Zugmaschine entstand kein Sachschaden. Dafür wurde der Anhänger beschädigt. Der Kleintransporter älteren Baujahres ist dagegen Totalschaden.

Die Bundesstraße 2 wurde nach den Aufräumarbeiten wieder für den Straßenverkehr freigegeben.

Von bro