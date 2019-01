Bad Düben

Am Sonntag wird Andreas Ohle in der Stadtkirche Bad Düben offiziell in sein Amt als Pfarrer in Bad Düben eingeführt. Die Gemeinde Bad Düben und das Kirchspiel Tiefensee laden aus diesem Anlass um 10 Uhr in die Stadtkirche St. Nikolai ein. Die Amtseinführung übernimmt Mathias Imbusch, Superintendent für den Kirchenkreis Torgau-Delitzsch. Kantor Norbert Britze begleitet an der Orgel.

Halbe Pfarrstelle für Bad Düben

Andreas Ohle wird das Amt des „halben“ Pfarrers für Bad Düben die nächsten fünf Jahre ausfüllen. Den anderen Teil seiner Dienstzeit leistet er im Kirchspiel Authausen, wo auch der Pfarrsitz ist. In der Kirche des Laußiger Ortsteils fand zu Ehren der Amtseinführung Ohles am Reformationstag der Festgottesdienst statt.

Erster öffentlicher Auftritt in Bad Düben

Für den 35-Jährigen ist die Kurstadt kein Neuland. Nach dem Ausscheiden von Vikar Stephan Hoberg im Frühjahr letzten Jahres hatte für den Bad Dübener Bereich Pfarrerin Eva Fitschen vom Kirchspiel Krippehna die Geschäftsführung übernommen, Andreas Ohle die Kasualvertretung. Auch die Konfirmanden wurden bereits vom Kirchspiel Authausen mit betreut.

In seinem Amt als Pfarrer wird Ohle am Sonntag erstmals öffentlich in der Kurstadt auftreten. Die für fünf Jahre geltende Vakanzregelung sieht zudem vor, dass Sprottas Pfarrerin Edelgard Richter neben den Kirchen in ihrem Kirchspiel nun auch Eilenburg betreut.

Von Kathrin Kabelitz