Bad Düben

Autofahrer in Bad Düben müssen in den Berufsverkehrszeiten noch mindestens bis zum Jahreswechsel mit langen Staus quer durch die Innenstadt rechnen. Denn die Vollsperrung der Ritterstraße soll noch bis Silvester bestehen bleiben. Eigentlich war geplant, die Sperrung Mitte Dezember aufzuheben.

Bausubstanz des Hauses marode

Der Grund für die Verzögerung liegt an der maroden Bausubstanz des Gebäudes, das Geschäftsmann Christian Ott in der Ritterstraße bauen lässt. Denn ursprünglich war lediglich geplant, das Dach samt Obergeschoss abzureißen und dann neu hochzuziehen.

Nahezu täglich bilden sich wegen der Vollsperrung in der Ritterstraße im Berufsverkehr mehr oder weniger lange Staus – wie hier in der Gartenstraße. Quelle: Steffen Brost

„Während des Rückbaus in diesem Bereich wurden viele Mängel am Haus festgestellt, das um 1800 gebaut wurde. Es gab in hinteren Teilbereichen gar kein Fundament. Es wurde damals einfach so auf Dreck gebaut. Deswegen mussten wir das gesamte Gebäude bis auf den Boden abreißen und eine Grundplatte in den Teilbereichen gießen, wo keine war“, sagte der Bauherr. Mittlerweile sei das alles erledigt und es komme dieser Tage schon die Decke für das erste Obergeschoss drauf. „Durch die Verzögerungen rechnen wir damit, dass der gesamte Bau bis Mitte Februar fertig ist, vorausgesetzt das Wetter spielt mit“, erklärte er.

Stadt akzeptiert Sperrung maximal bis Jahresende

Wegen der ganzen Verzögerungen ist Christian Ott aktuell mit der Stadtverwaltung im engen Kontakt. Das Rathaus signalisierte jedoch, dass es maximal einer Verlängerung der Straßensperrung bis zum Jahresende zustimmen werde. Danach soll der Baukran abgebaut sein. „In diesem Falle müssten wir immer wieder dann, wenn große Bauteile angeliefert werden, einen mobilen Kran bestellen und die Straße vorübergehend teilsperren lassen. Das würde die Kosten aber auch weiter nach oben treiben“, so Ott.

Endgültige Entscheidung bis nächste Woche

Bad Dübens Bauamtsleiter Thomas Brand ist über die Verzögerungen an der Baustelle nicht begeistert und kündigte an, dass in diesem Fall bis nächste Woche eine endgültige Entscheidung fallen werde. „Wir werden bis Jahresende eine Verlängerung der Sperrung zustimmen. Sind natürlich auch daran interessiert, dass die Baustelle zügig vorangeht“, sagte er. Allerdings sei das auch vom Wetter abhängig. „Nächste Woche werden wir prüfen, ob es eine Tendenz zu kälteren Temperaturen gibt, die einen Baustopp nach sich ziehen. Dann würden wir den Kran abbauen und die Sperrung aufheben lassen“, erklärte Brand. Das werde definitiv nächste Woche entschieden.

Von Steffen Brost