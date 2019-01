Bad Düben

Ein etwas merkwürdig anmutendes Gebilde steht auf dem Gelände des Vereins Museumsdorf Dübener Heide in Bad Düben: ein Turm mit Dach, darunter hängen traubenförmige Behältnisse und Seile. Was das ist, lässt sich nur schwer erahnen. Es sind Behausungen für Honigbienen.

Seltene Bienenhäuser

Diese stehen seit dem Sommer im Garten an der Obermühle. Der Bad Dübener Werner Ende hatte sie besorgt, erzählt Werner Wartenburger (70) vom Verein. Die Bienenbehausungen sind eher selten, sie bestehen aus Stroh, Lehm und Kuhdung. An der Unterseite der Körbe befindet sich eine kleine Öffnung. Dort fliegen die Bienen rein und raus. Per Seil können die Bienenbehausungen runter gelassen werden.

Beste Bedingungen für Bienen

Gängig waren solche Korb-Varianten bis ins 19. Jahrhundert. Dann wurden sie von den heute bekannten Bienenkästen abgelöst. Werner Wartenburger, schon seit DDR-Zeiten Hobby-Imker, betreut die fünf Bienenvölker. Pro Volk kann er etwa 60 Kilogramm Honig ernten – eine gute Ausbeute. Die Bienen haben ja auch beste Bedingungen im Obermühlen-Garten. Der ist naturnah angelegt, im Sommer wachsen Blumen, ringsherum gibt es viele Bäume.

Obermühle wird im Mai eröffnet

Sobald die Obermühle nach der aufwendigen Sanierung fertig ist und die Außenanlagen gestaltet werden, wird auch der Garten mit den Bienenbeuten wieder mehr zur Geltung kommen, vielleicht schon am 1. Mai, wenn der Verein die Mühle mit den Schauwerkstätten wiedereröffnen will. Spätestens aber am 10. Juni, dann ist das Museumsdorfgelände zentraler Austragungsort des Mühlentages in Nordsachsen. Besucher können sich an diesem Tag nicht nur über das alte Handwerk in der Dübener Heide informieren, sondern auch über die Imkerei und die auffälligen Bienenbehausungen. Und gewiss werden dann die Bienen auch schon fleißig unterwegs sein, um Pollen und Nektar zu sammeln.

Von Nico Fliegner