Bad Düben. In Dübens traditionsreichem Nikolaiviertel in der Altstadt hat endlich wieder alles seine Ordnung. Zumindest was den Glockenklang der mächtigen Stadtkirche St. Nikolai anbelangt. Vor über zwei Jahren ertönte hier das volle Geläut zum letzten Mal, seit Ende letzten Jahres schwiegen die Glocken dann ganz. Sorgen machten im Kirchturm vor allem die Jochen – die Aufhängungen der Glocken. Deren Holz- und Stahlkonstruktion war in die Jahre gekommen. Zudem war die Elektrik zur Steuerung der fünf kleinen und großen Glocken aus Guss und Bronze marode und störanfällig. Eine umfangreiche Sanierung war dringend notwendig geworden.

Schweigen der Glocken passend zum Pfarrer-Verlust

Manch einer sah im Schweigen der Glocken zum Jahresende 2016 gar schon ein höheres Zeichen: Nach dem Weggang des langjährigen Stadtpfarrers Jörg Uhle-Wettler nach Magdeburg hängt die Dübener Kirchgemeinde quasi in der Luft. Pfarrer Gerry Wöhlmann aus Halle hat die Vertretung nur befristet für ein Jahr übernommen – der Pfarrsitz in der Kurstadt soll laut Stellenplan des Kirchenkreises künftig halbiert werden. Alle Versuche, diese Stellenkürzung personell abzufedern oder zumindest zeitlich zu verschieben, scheiterten bislang.

Bad Düben behält immerhin halben Pfarrsitz

Immerhin: Der halbe Pfarrsitz konnte wenigstens für Bad Düben erhalten werden. In der letzten Kreissynode, dem Kirchenparlament, fiel ein Vorschlag zur Pfarrstellen-Fusion mit Eilenburg durch. Und nun läuten passend zur Dübener Osterfreude auch die Glocken wieder. „Es hat länger gedauert als geplant. Die Schäden waren doch größer, die Reparatur ist dadurch auch teurer geworden“, sagt Kantor Norbert Britze.

Dass trotzdem nicht gleich die Alarmglocke bei der Finanzierung der Arbeiten schrillte, dafür sorgten auch die großzügigen Dübener. Ein ordentlicher vierstelliger Betrag landete auf dem Spendenkonto. Zusammen mit den Eigenmitteln der Kirchgemeinde konnte die rund 20 000 Euro teure Sanierung gestemmt werden.

Gottesdienst-Novum: Prozession ab 6 Uhr morgens

Bereits am Palmsonntag konnten Gottesdienstbesucher erstmals wieder die Glocken hören. Richtig im Takt und im perfekten Zusammenspiel sollen sie nun am Ostersonntag läuten. Die Dübener Gottesdienstbesucher können sich zudem über eine weitere Premiere freuen: Bereits um 6 Uhr wird auf dem Kirchturm der Ostermorgen liturgisch begrüßt, eine Prozession führt die Besucher dann anschließend in das Kirchenschiff hinein. Nach dem Festgottesdienst lädt die Gemeinde zu einem Osterfrühstück ins nahe Lutherhaus ein – kleine Überraschungen sind für die Kinder im Pfarrgarten versteckt.

Von Olaf Majer