Ein kurioser „ Kriminalfall“ hat jetzt in Bad Düben die Polizei beschäftigt. Wie die Gesetzeshüter berichteten, hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, weil er eine Anzeige wegen Diebstahls erstatten wollte. Er erzählte den Beamten, er habe in Lausig einen Anhänger an sein Auto angehangen und wäre dann mit dem Gespann nach Bad Düben gefahren. Dort habe er in einer Bäckerei ein kurzes Päuschen von gerade mal zehn Minuten eingelegt. Als er dann zum Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Anhänger spurlos verschwunden ist. Außerdem erklärte der Senior der Polizei, dass die Buchse, an der der Anhänger auch angeschlossen werden muss, abgerissen wurde.

Fund am Startort

Polizeibeamte prüften daraufhin den möglichen Tatort, aber auch den Fahrweg sowie den Startpunkt im Lausiger Garagenhof. Und tatsächlich: Dort, wo das mutmaßliche Verbrechensopfer losgefahren war, fanden sie einen vereinsamten Anhänger. Offenbar hatte der Mann den Anhänger noch am Startort verloren, war aber der Auffassung, der Hänger hinge bis Bad Düben an seinem Auto dran. Und so schließt die Polizei ihre offizielle Mitteilung denn auch mit den Worten: „Ende gut, alles gut.“

Ereignet hatte sich der „ Kriminalfall“ übrigens bereits am Donnerstagnachmittag in der vergangenen Woche.

