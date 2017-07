Bad Düben. So schnell kann eine Stadt ihren Titel wieder verlieren: Kaum hing an der B 2 in Bad Düben die blaue Zusatztafel „Arteserstadt“ über dem Ortseingangsschild aus Richtung Leipzig (wir berichteten), war es wieder weg. „Es gab dafür keine Genehmigung, wir haben es zurückgebaut und hier im Rathaus gelagert“, so Thomas Brandt, Leiter des Bau- und Bürgeramtes. Wer sich den vermeintlichen Schildbürgerstreich erlaubt hat, sei nicht bekannt. Im Übrigen könne sich der Betreffende sein Meisterwerk gern wieder abholen. Mit einer Strafe müsse er nicht rechnen, das Ortseingangsschild habe keinen Schaden genommen. In diesem Zusammenhang abgebaut wurde auch ein weiteres, grünes Schild, das Bad Düben als Ausrichterstadt des Sächsischen Wandertages ausweist.

Wieder montiert werden dürfen die Tafeln nicht. Es sei prinzipiell verboten, Zusätze an Ortsschildern anzubringen. Darauf verweist Peter Stracke vom Landratsamt Nordsachsen. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien kontrollieren den Zustand der Ortsschilder regelmäßig. Der Landkreis sei für die Bundesstraßen zuständig, für die anderen die Kommunen.

Von ka