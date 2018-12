Bad Düben

Eine Nikolausüberraschung hatte im Landschaftsmuseum Burg Düben Museumsleiterin Yvette Steuer parat. Trotz riesiger Baustelle im Amtshaus wurde in den letzten Monaten der 26 Meter hohe Burgturm Lug ins Land aufwendig saniert. Jetzt konnte dort die erste Ausstellung eröffnet werden. Obwohl nur zwölf Gäste der kleinen Eröffnung mit Plätzchen und Glühwein folgten, konnte Steuer die Besucher beim Rundgang durch die beiden Etagen mit der neuen Schau beeindrucken.

Museumsleiterin Yvette Steuer (links) führt die Besucher durch den Burgturm und die neue Hans-Kohlhase-Ausstellung. Quelle: Steffen Brost

Im ehemaligen Gerichtszimmer, wo Hans Kohlhase einst verurteilt wurde, zeigen Bilder und kurze Texte die damalige Situation rund um die Fehde des Hans Kohlhase. Die Tragödie von Kohlhase, die im Burgturm endete, begann nur fünf Kilometer von hier im Dorf Wellaune. In zahlreichen Verfilmungen, vielen Bühnenfassungen und Büchern wird diese Geschichte bis heute lebendig gehalten. Auch in der neuen Ausstellung ist das so.

Schau stellt Geschehen von damals dar

Sie stellt im sogenannten Gerichtszimmer die damaligen Ereignisse dar und zeigt die Bilder des Mitte der 1990er-Jahre geschaffenen Kohlhase-Zyklus’ von Volker Pohlenz. Dazu können zahlreiche Exponate Literatur, Veröffentlichungen zum Thema und eine Chronologie der Ereignisse angeschaut werden.

Bad Dübens Stadtführer Torsten Gaber fotografiert die freigelegten Malerei von Paul Haffner im Burgturm. Quelle: Steffen Brost

„Die neue Ausstellung ist sehr informativ. Da steckt viel Arbeit drin. Leider ist die beeindruckende Atmosphäre des Gerichtszimmers dadurch etwas verloren gegangen“, sagte Bad Dübens Stadtführer Torsten Gaber. Ganz oben im Burgturm konnten die Ausstellungsgäste auch die bei Malerarbeiten im Innern des Turmes freigelegten Zeichnungen von Paul Haffner sehen. Dabei handelt es sich um seinen Wandfries zur Besiedlungs- und Stadtgeschichte vom 1. bis zum 20. Jahrhundert, der direkt auf den Wänden angebracht wurde.

Stadtführer Torsten Gaber und Stadtrat Markus Aé lassen sich von Museumsleiterin Yvette Steuer (von links) die freigelegten Gemälde von Paul Haffner erklären. Quelle: Steffen Brost

Die Baumaßnahmen am Burgturm sind jetzt beendet. Reparaturen, die nach einem heftigen Gewittersturm im Juli 2016 erfolgt waren, hatten ergeben, dass der Turm mehr beschädigt war, als zunächst angenommen wurde. So musste das Fachwerk, das erst Mitte der 1990er-Jahre saniert worden war, an der Nord- und Westseite erneut instandgesetzt werden.

