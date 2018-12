Bad Düben

Das 6000 Quadratmeter große Gelände im Gewerbegebiet Süd-Ost in Bad Düben ist von einem hohen Zaun umgeben. Auf der asphaltierten, weitläufigen Fläche stehen zehn Container in verschiedenen Größen. Nunmehr ist alles startklar für den Startschuss: Denn am 3. Januar geht der neue Wertstoffhof in der Kurstadt in Betrieb, informierte Anke Dusi, Geschäftsführerin der Abfall- und Servicegesellschaft (ASG) des Landkreises. Dazu soll es um 10 Uhr eine kleine Eröffnungsfeier geben.

Mehr Platz und Übersichtlichkeit

„Wir sind uns sicher, dass der neue Wertstoffhof mindestens genauso viel Anklang bei den Bad Dübenern findet wie der alte. Wesentlich mehr Platz und Übersichtlichkeit sowie gut ausgebaute Flächen werden dafür sorgen, dass die Abgabe der Abfälle problemloser vonstattengehen wird. Auch die Staus auf der Eilenburger Straße werden der Vergangenheit angehören“, informierte das Unternehmen auf seiner Internetseite.

ASG investiert 250 000 Euro

Die Arbeiten sind planmäßig vor dem Jahreswechsel fertig geworden, der Wertstoffhof in der Eilenburger Straße, wo die ASG eingemietet war, hatte am 18. Dezember letztmalig geöffnet. Das Unternehmen Bau- und Haustechnik richtete im Auftrag der ASG den neuen Platz her. 250 000 Euro investierte das Unternehmen in den neuen Standort. Dieser soll vor allem mehr Service für die Kunden bieten, auch durch längere Öffnungszeiten und bessere Anfahrtmöglichkeiten. Aus privaten Haushalten wird dort kostenlos Sperrmüll, Grünschnitt sowie Elektro- und Elektronikschrott angenommen.

Die Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen hat ihren Sitz in Delitzsch und ist für die Entsorgung der Restmülltonne, des Altpapiers und des Sperrmülls in den Städten und Gemeinden Schkeuditz, Taucha, Bad Düben, Doberschütz, Jesewitz, Laußig, Zschepplin sowie der Ortschaft Göritz in der Gemeinde Schönwölkau zuständig.

So hat der Wertstoffhof geöffnet

Öffnungszeiten im Januar, Februar und Dezember: Dienstag, Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Sonnabend (gerade Woche) 9 bis 12 Uhr. März bis November Dienstag, Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Sonnabend (gerade Woche) 8.30 bis 14 Uhr.

Von Nico Fliegner