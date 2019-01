Bad Düben

Das Geschäftssterben in Bad Dübens Innenstadt geht weiter. Ende Januar schließt Optik Mühlbauer Am Markt seine Pforten. Der Meisterbetrieb für Augenoptik und Hörgeräteakustik wirft nach fünf Jahren in Bad Düben das Handtuch. Der Grund: zu wenig Kunden. „Wir haben es probiert. Nach zwei bis drei Jahren muss so ein Geschäft endlich beginnen, Gewinn abzuwerfen. Doch die Kundschaft fehlt ganz einfach“, sagt Marcus Mühlbauer, der in Wolfen, Bitterfeld und Sandersdorf weitere Filialen betreibt.

Viele kaufen im Internet oder im Ausland

Leider würden viele ihre Brillen irgendwo im Internet oder im Ausland kaufen. „Dort soll es günstiger sein. Wenn sie aber dann bei mir ein Angebot bekommen, merken sie schnell, das ich nicht teurer bin und ihnen meist das selbe oder ein noch günstigeres Preisangebot unterbreite“, so der Geschäftsmann.

Mandy Saaler (links) und Ramona Kayser packen die ersten Kisten mit Brillen für den Auszug. Quelle: Steffen Brost

Seitdem sich das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt in der Kurstadt niedergelassen hat, wurde vieles versucht, um die Kundschaft anzulocken. Jedes Jahr schob der Optikermeister zahlreichen Aktionen an, warb bei Stadtfesten und arbeitete eng mit den örtlichen Vereinen zusammen. „Wir waren sehr gerne in Bad Düben und hatten immer einen guten Draht zu unseren Kunden. Leider blieb der erhoffte Umsatz aus, so dass wir jetzt diese Entscheidung treffen mussten. Jetzt suchen wir händeringend nach einem Nachmieter“, erklärt Mühlbauer.

Leerstand in der Stadt nimmt zu

Immer mehr Geschäfte in Bad Düben schließen. Ende des vergangenen Jahres machte am Paradeplatz Fernseh-Trybusch seinen Laden zu. Aktuell gibt es in der Innenstadt sieben leerstehende Geschäfte. Ende 2018 waren es sogar acht. Mittlerweile zog ins ehemalige Modegeschäft „Die Nummer 5“ im Dezember eine Art Drogerieladen ein. Im Frühjahr schließt aber schon der nächste Ladeninhaber sein Geschäft. In der Baderstraße gibt Ingo Prophet seinen Sport- und Laufladen nach fast 28 Jahren aus Altersgründen auf. Ein Nachfolger ist bis heute nicht in Sicht. Deswegen läuft nun der Ausverkauf.

Kommune kann nicht viel machen

Im Bad Dübener Gewerbeamt im Rathaus ist die Leerstands-Problematik bekannt. Doch in nahezu allen Fällen sind der Stadt die Hände gebunden. „Diese Dinge liegen nicht in unserer Hand. Da es sich in den meisten Fällen um Privateigentum handelt, können wir nicht einmal Empfehlungen geben“, sagt Birgit Pfuhl vom Gewerbeamt der Kurstadt. Bei entsprechendem Interesse zu leerstehenden Geschäftsräumen stelle man den Kontakt zu den Eigentümern her und kümmere sich im Erfolgsfall nur um die Formalitäten einer Geschäftseröffnung.

Von Steffen Brost