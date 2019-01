Bad Düben

Was wird mit Schloss Schnaditz? Es war die Frage des Abends, die der Heimatverein Bad Düben bei seiner traditionellen Gesprächsrunde an Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hatte. Auf dem Zettel stand aber einiges mehr an Themen, die Rudolf Scheeren, Wolfgang Apitzsch und Co. bewusst gesetzt hatten, um zu zeigen: Wir verfolgen die Entwicklung der Stadt, hinterfragen sie aber auch.

Noch kein Käufer für Schloss Schnaditz

Gerüchte, wonach es bereits einen Käufer für das Schloss Schnaditz gibt, wies Astrid Münster zurück. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit gäbe es aber gehäuft Nachfragen von Fotografen bis zu Geschichtsschreibern und Forschern, die sich mit dem Gebäude und dessen Historie befassen wollen. „Denen gewähren wir Zugang. Schließlich hat das Haus eine Geschichte vorzuweisen.“ Alles ist vertraglich abgesichert, damit mit Zahlen, Fakten und Fotos kein Schindluder getrieben wird. Fakt ist: Im Februar wird das Kulturdenkmal erneut ausgeschrieben.

Investitionen werden zurückgefahren

Ein fester Punkt im Fragen-Katalog sind die Einwohnerzahlen. 7930 sind es aktuell, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 938 Euro. Nicht zu vergessen dabei – die Investitionssumme der letzten zwei Jahre: 12 Millionen Euro. Der Stadtrat habe clever reagiert, Niedrigzinssatz und hohe Fördersummen ausgenutzt. Aber: Die Investitionen werden zurückgefahren und sich bei zwei Millionen Euro einpegeln: „Nochmal eine Obermühle oder ein Freibad – das schafft Düben nicht.“

Schauwerkstätten an der Obermühle und Natursportbad gehören zu den beiden Projekten, die öffnen. Mit dem 1. und 25. Mai sind Termine fest avisiert. Zwei Millionen-Projekte mit ihrer eigenen Geschichte. „In meiner bisherigen Amtszeit gab es kein Projekt, das so kompliziert war“, so Münster mit Blick auf die Ölmühle. Im Februar wird die Wohnung übergeben, im Verlauf der nächsten Wochen folgen die Schauwerkstätten. Wer wird neuer Betreiber? Darüber entscheidet am Donnerstag, 19 Uhr, der Stadtrat. Kein Geheimnis ist, dass der Mühlendorfverein, mit dem die Stadt schon den Nutzungs- und Überlassungsvertrag abgeschlossen hat, Favorit ist.

Die Betreiber-Frage steht auch beim Freibad. Zwei unterschiedliche Konzepte liegen vor. Am Donnerstag steht zunächst die Entscheidung an, mit wem die Stadt weiter verhandelt, den Zuschlag gibt es Ende Februar.

Hort soll zum Schuljahr ’20/’21 fertig sein

Das Amtshaus wird noch nicht fertig. Die Hochwasser-Sanierung des Burgbergs muss bis 30. Juni beendet sein, am Donnerstag vergibt der Stadtrat Zimmerer- und Stahlbauarbeiten, damit es im Inneren des Gebäudes vorwärts geht. Das Konzept für die neue Dauerausstellung, die in den Jahren 2019-2021 Gestalt annehmen und nach und nach eröffnen soll, liegt vor, dieses Jahr wird das Drehbuch erarbeitet. Der Hort soll zum Schuljahr 2020/21 fertig sein. Wie bei allen Bauprojekten gäbe es auch hier Probleme mit der Verfügbarkeit von Firmen.

Gewerbegebiet gut ausgelastet

Gute Nachrichten gibt es, was die Auslastung des Gewerbegebietes Süd-Ost betrifft. Knapp 72 Prozent des rund 260 000 Quadratmeter großen Areals sind belegt, am Donnerstag werden weitere zwei Grundstücke verkauft. An „unsere Unternehmer“, wie Münster betont, alteingesessene Handwerksbetriebe oder Betriebe aus Bad Düben, die Erweiterungsflächen anstreben, weil die nächste Generation in der Nachfolge nachrückt.

Nachfragen zu Ortsumgehungen

Was wird mit den Ortsumgehungen? Für Wellaune läuft das Planfeststellungsverfahren. Die Anhörungsergebnisse sind ausgewertet. Gegenstand der Einwendungen, die nicht grundsätzlicher Natur sind, seien der Wellauner Graben, der Polder Löbnitz und eigentumsrechtliche Fragen, die aus Sicht der Stadt bald lösbar sind. Im April entscheidet der Stadtrat über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept. Dort gibt es auch Aussagen zur Ortsumfahrung – und die ist offenbar weiter Bestandteil des Konzeptes.

Super gelaufen ist im Super-Sommer die erste Supa-Golf-Saison im Kurpark. Über 1000 Gäste gab es. Bei einem normalen Sommer wären es vielleicht noch mehr gewesen. In diesem Jahr folgt Saison Nummer 2. Etwas modifizierter insofern, dass die Pflege der Flächen nicht mehr so intensiv betrieben werde.

