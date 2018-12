Bad Düben

Das Weihnachtsprojekt an der Bad Dübener Oberschule hat seit vielen Jahren Tradition. In diesem Jahr luden die Mädchen und Jungen zum „Großen Adventskalenderfest“ unter der Leitung von Musiklehrerin Christina Kaminski ein. Bereits zum zwölften Mal stellten Schüler und Lehrer das Projekt im Dezember auf die Beine. 61 Schüler aus allen fünften Klassen gestalteten das rund einstündige Programm.

Die fünften Klassen der Bad Dübener Oberschule haben zu ihrem traditionellen Adventskalenderfest in die Aula eingeladen. Quelle: Steffen Brost

Schulstunden in der Projektzeit weihnachtlich geprägt

„Das Projekt ist fester Bestandteil im Unterricht während der Adventszeit. Die Schulstunden sind weihnachtlich geprägt mit solchen Thematiken wie Weihnachten im Deutschunterricht oder wo der Weihnachtsmann wohnt in Geografie“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Ute Kirchoff. In den Fächern Technik und Computer gestalteten die Schüler unter anderem kleine Weihnachtsgeschenke. Alle Schüler hatten zudem im Vorfeld der Show jeden Tag zwei Stunden besonderen Unterricht, wo zum Beispiel in der Tanzgruppe, im Chor, in der Theatergruppe sowie im sportlichen Teil die verschiedenen Auftrittspunkte einstudiert wurden.

Aula bei beiden Vorstellungen gut gefüllt

Bei allen beiden Veranstaltungen war die Aula gut gefüllt und es gab viel Applaus von den kleinen und großen Zuschauern. Vor allem Eltern, Geschwister, Omas und Opas sowie Bewohner der Bad Dübener Pflegeheime schauten sich das bunte Weihnachtsprogramm an. Am Ende des Programmes gab es noch einen ganz besonderen Gast. Der Nikolaus schaute höchstpersönlich vorbei und hatte für die Fünftklässler und alle anderen Schüler jede Menge Plätzchen im Gepäck, die der Schulförderverein gemeinsam mit einem Bad Dübener Bäcker zur Verfügung stellte.

Von Steffen Brost