Bad Düben

Die Stadt Bad Düben gleicht einer Großbaustelle. Am Donnerstag soll der Stadtrat auch noch die Abbrucharbeiten für die leerstehenden Wohnblocks der Militärbrache sowie erste Aufträge in Sachen Hortneubau vergeben. Doch Millionen werden derzeit im Freibad, bei den Schauwerkstätten und am Burgberg investiert. Hier ein Überblick.

Bad: Freitag um 12 Uhr ist Richtfest

Natursportbad: Seit Mitte der 1960er-Jahre können die Bad Dübener ihre Badehose im Freibad Hammermühle auspacken. Ausgerechnet im zurückliegenden Jahrhundertsommer blieb es zu. Allerdings aus wichtigem Grund: Die Stadt krempelt die Freizeitoase für 2,8 Millionen Euro völlig um. „Derzeit“, so der im Bauamt zuständige Mitarbeiter Markus Krisch, „werden die Abdichtungsbahnen verlegt. Im Kleinkindbereich nimmt die Felsenlandschaft Konturen an.“ Beim Gebäude steht der Rohbau, für den am Freitag um 12 Uhr der Richtkranz hochgezogen wird.

Die Rohbauarbeiten am Sanitärtrakt des Freibades in Bad Düben sind beendet. Am Freitag wird hier der Richtkranz aufgezogen. Quelle: Alexander Prautzsch

Die Stadt, die wegen der aufgelaufenen Mehrkosten trotz hoher Förderung rund eine halbe Million Euro eigene Mittel in das Bad steckt, möchte zudem auch eine Breitwellenrutsche, die alleine rund 100 000 Euro kostet und nicht im Budget enthalten ist. Deshalb läuft eine große Spendenaktion. Von dieser Idee konnte auch das Bundespolizeiorchester Hannover begeistert werden. Es musiziert am Freitag, dem 2. November, 19 Uhr, im Kursaal des Heide Spa. Musikhören für den guten Zweck lautet das Motto. Der Eintritt in Höhe von zehn Euro rutscht jedenfalls komplett in dieses Projekt.

Obermühle: Wasserräder drehen sich erst 2019

Obermühle: An der Ostseite fiel das Gerüst bereits. In den anderen Bereichen werden sie bis in den November hinein nach und nach fallen. Nicht zu sehen, aber wichtig: Im Außenbereich werden jetzt Wasser-, Abwasser-, Strom- und Telekomleitungen bis zum Gebäude verlegt. Derzeit läuft zudem in der Ölmühle der Innenausbau auf Hochtouren. Neben Arbeiten an der Elektrik werkeln hier Sanitär-, Heizungs- und Trockenbauer. In einem Raum verlegen Torgauer Handwerker aber auch schon die ersten Fliesen. „Da wir möglichst viel Altmaterial verwenden wollen, wird jeder Raum auch etwas anders gestaltet sein“, weiß Markus Krisch.

Bauamtsleiter Thomas Brandt bremst aber dennoch übereilte Erwartungen. „Das Gros am Gebäude werden wir noch in diesem Jahr schaffen.“ Für 2019 blieben aber dennoch etliche Restleistungen. Dass sich die beiden Wasserräder erst 2019 drehen, stand dagegen schon von vornherein fest. Das größere Rad am Bestands-Mühlengebäude wird ausgetauscht. Zusätzlich wird ein kleineres neues Wasserrad für die Schauwerkstätten die dortige Ölmühle antreiben. „Wir sind optimistisch“, so Thomas Brandt, „dass es bei den zuletzt genannten zwei Millionen Euro Baukosten bleibt.“ Nicht enthalten sind da die Eigenleistungen des designierten Betreibers Vereins Museumsdorf Dübener Heide, der ab 2019 nach und nach die Räume und das Freigelände gestaltet.

Burgberg ist jetzt stabilisiert

Burgberg. Anfang Oktober wurde der letzte von rund 350 Kubikmetern Beton unter das Amtshaus gepumpt. Das Museum steht damit wieder auf sicheren Füßen. Die Stadt möchte bis Ende Oktober die Arbeiten an dem Gebäude selbst ausschreiben, im Dezember vergeben und im nächsten Jahr bauen. Bei den insgesamt über zwei Millionen Euro, die in, auf und am Burgberg ausgegeben werden, nehmen sich die dafür veranschlagten rund 300 000 Euro zwar bescheiden aus. Doch eine Herausforderung wird auch das: Denn für eine dauerhafte Stabilität des wenig bis gar nicht gegründeten Amtshauses müssen sämtliche Decken raus und mit Stahl und Holz versteift werden. „Es handelt sich um eine Holzbalkendecke, die an den Giebeln eingespannt wird“, erklärt Thomas Brandt. Daneben geht es um die Barrierefreiheit. Der barrierefreie Zugang bis zum Foyer bleibt. Von dort aus soll dann aber künftig ein Fahrstuhl bis in Dachgeschoss fahren. Wann diese Maßnahme abgeschlossen sein wird, das Museum ausgestaltet und letztendlich wieder öffnen kann, dazu gibt es derzeit keine genaue Prognose. Lediglich für den Abschluss der mit Hochwassergeldern finanzierten Stabilisierung und für eine noch zu bauende 60 Meter lange Gabionenwand, die die Auswirkungen künftiger Fluten verringert, gibt es zumindest einen ganz festen Termin: Im Juni 2019 müssen die Hochwassergelder der Flut von 2013 abgerechnet sein.

Von Ilka Fischer