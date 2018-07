Bad Düben Breitbandausbau - Bad Düben: Tonnenschwerer Verteiler für schnelles Internet steht Die längste Zeit hat es gedauert. Für 600 Bad Dübener Haushalte, die sich für das schnelle Glasfaser-Internet entschieden haben, wurde am Freitag der Hauptverteiler gesetzt.

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat am Freitag den PoP (Hautpverteiler) für das schnelle Internet in der Dommitzscher Straße in Bad Düben gesetzt. Quelle: Mirko Ertel