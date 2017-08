Bad Düben: Transporter kracht mit der Heide-Bahn zusammen

Bad Düben. An einem unbeschrankten Bahnübergang in Bad Düben ist am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr Uhr ein Transporter mit der Heide-Bahn kollidiert. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter von dem Zug mitgeschleift und landete im Graben neben den Gleisen. Verletzt wurde bei dem Unfall der Fahrer sowie eine Zuginsassin, die sich vom Rettungsdienst vor Ort untersuchen ließ. Sie war durch das Abbremsen der Bahn in den Sitz gedrückt worden.

Unfallursache unklar

Der Frontbereich der Heide-Bahn ist beschädigt. Quelle: Nico Fliegner

Wie es zu dem Bahn-Unfall kam, ist unklar. Nach Angaben der Polizei müsse die Unfallursache erst noch untersucht werden. Offenbar hatte aber der Transporter-Fahrer den Zug, der in Richtung Eilenburg unterwegs war und den Dübener Bahnhof gerade verlassen hatte, nicht bemerkt. Wie Michael Junger vom Eisenbahnverein Wittenberg sagte, habe der Zugführer rechtzeitig Signal gegeben. Dies sei Vorschrift, wenn sich die Bahn einem unbeschrankten Übergang nähere. In Bad Düben gibt es mehrere solcher unbeschrankter Bahnübergänge. Am Zug selbst seien lediglich Blechschäden entstanden – die Bahn sei fahrbereit, so Jungfer.

Zugstrecke vorläufig gesperrt

Dennoch ist die Zugstrecke Eilenburg – Wittenberg nach dem Unfall zunächst wegen laufender Polizeiuntersuchungen gesperrt worden, war am Nachmittag aber wieder freigegeben worden. Die zwölf Zuginsassen wurden per Ersatzbus weiter nach Eilenburg gebracht. Im Einsatz waren auch 21 Kameraden der Bad Dübener Feuerwehr, die den Unfallort kontrollierten, aber wieder verlassen konnten, da der Autofahrer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Wagen befreit und vom Rettungsdienst versorgt wurde, informierte Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann.

Die Bahnverbindung zwischen Eilenburg und Lutherstadt Wittenberg ist nur saisonal von April bis Oktober an jedem Wochenende in Betrieb. Auf der Strecke kommt es immer wieder zu Unfällen, allerdings mit Güterzügen, die von Laußig nach Eilenburg fahren. Zuletzt ereignete sich 2016 am unbeschrankten Bahnübergang Rote Jahne bei Mörtitz ein Unfall. Eine Lok hatte damals einen Kleinwagen gerammt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Der schwarze Transporter nach der Kollision im Graben. Quelle: Nico Fliegner

Von Nico Fliegner