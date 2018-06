Bad Düben

Einen obskuren Anruf erhielt am Donnerstagvormittag eine 82 Jahre alte Frau in Bad Düben. Wie die Polizei berichtete, meldete sich gegen 11.40 Uhr ein Mann, der sich als Enkel der Seniorin ausgab und um Bargeld in fünfstelliger Höhe bat. Er wolle das Geld noch am selben Tag zur späten Mittagszeit bei der Frau abholen. Als Grund seiner Geldnot erklärte der unbekannte Mann, dass er die Summe für einen Autokauf benötigen würde.

Dann legte er auf – rief aber schon kurze Zeit später erneut an und erklärte der Frau, dass ihm auch ein hoher vierstelliger Betrag genügen würde. Zudem forderte er die 82-Jährige auf, gleich zu ihrer Bank zu gehen und den Betrag abzuholen, da er diesen dann zeitnah abholen wolle. Die Seniorin und ihr Sohn, der die Gespräche mitgehört hatte, riefen allerdings anschließend die Polizei – die die Anzeige aufnahm.

Der Trickbetrüger selbst scheint allerdings auch misstrauisch geworden zu sein: Zur angegebenen Zeit sei niemand bei der Seniorin erschienen, berichtete die Polizei weiter. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Betrugs.

In der Region Leipzig gab es zuletzt mehrfach Versuche von Trickbetrügern, durch Telefonanrufe bei älteren Menschen Geld zu erbeuten. So berichtete die Polizei beispielsweise über mehrere Anrufe, bei denen sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte ausgaben. Sie fragten dabei ihre Opfer über deren Kontoeinlagen aus und verlangten Angaben zu deren Onlinebanking.

Als „Echtheitsbeweis“ war im Display übrigens die Nummer „0341 – 110“ zu sehen und bei einem Rückruf meldete sich dann dort wieder der Betrüger. Die Polizei betonte: Diese Telefonnummer ist gefakt. Im Hintergrund ist eine ganz andere Verbindung geschalten.

