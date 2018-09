Bad Düben

Mit einem Gewinnversprechen über 49.900 Euro wollten unbekannte Anrufer eine 81 Jahre alte Frau in Bad Düben um 900 Euro betrügen. Gleich fünf Mal riefen sie am Montag über den Tag verteilt die Seniorin an und bedrängten sie immer wieder. Das Geld sollte sie noch am Nachmittag persönlich in ihrer Wohnung überreicht bekommen. Davor müsse sie allerdings im Supermarkt noch Gutscheinkarten (für Käufe im Internet) im Wert von 900 Euro kaufen und die Codes am Telefon durchgeben. Die Frau fühlte sich von den Anrufern belästigt, gab vor, die Codes auf den Guthabenkarten nicht lesen zu können, und legte auf. Nachdem sie ihren Sohn informiert hatte, schaltete dieser die Polizei ein.

Die Polizei nahm dieses aktuelle Beispiel zum Anlass, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass derartige Anrufer immer (!) betrügerisch handeln: „Sie treten am Telefon höflich sowie charmant auf und erklären bereitwillig, wie und wo man die geforderten Guthabenkarten kaufen kann. Ihre vermeintliche Freundlichkeit täuscht jedoch; die Personen haben es ausschließlich auf Ihr Geld abgesehen. Lassen Sie sich auf keinen Fall um den Finger wickeln und geben Sie keine Konto- oder andere persönliche Daten preis.“

Von LVZ