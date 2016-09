Bad Düben. Ein Einbruch in eine Drogerie in der Dommitzscher Straße in Bad Düben ist fehlgeschlagen – dennoch entstand hoher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 2 Uhr an einem Fenster die Gitter herausgerissen und dann eine Scheibe eingeschlagen. Danach waren sie in das Gebäude eingedrungen, zum Stehlen kamen sie dort allerdings nicht mehr. Ein Wachschutz-Mitarbeiter entdeckte den Einbruch und „störte“ die Unbekannten. Sie flüchteten zunächst aus dem Geschäft und dann mit einem weißen Fahrzeug in Richtung Stadtzentrum. Kripobeamte haben nun die Ermittlungen nach den Tätern und deren Fluchtfahrzeug aufgenommen.

Von lvz