Bad Düben

Am Sonntag fand das letzte Bad Dübener Kurkonzert dieser Saison an der Obermühle statt. „The Reel Chicks and Family“ begeisterten mit Irish Folk und bekannten und beliebten Evergreens aus allen Genres. Wettertechnisch bedingt fand das Konzert diesmal im Mühlengebäude statt, was dem Besucherstrom aber keinen Abbruch tat. Die Mitglieder des Vereins Museumsdorf Dübener Heide hatten die Räumlichkeiten liebevoll hergerichtet und alle Hände voll zu tun um die Gäste mit Kaffee, Kuchen und „Fettbemmen“ zu versorgen. Ein begeistertes Publikum konnte so ein tolles Konzert erleben. Die Obermühle hat sich als neuer Veranstaltungsort für die Kurkonzerte etabliert. 2017 fanden hier die ersten beiden statt. 2018 gab es zudem eines am Heide Spa.

Von LVZ