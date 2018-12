Bad Düben

Die Diskussion um eine Veränderung der Grund- und Gewerbesteuer in Bad Düben ist vorerst verschoben. Die Verwaltung hatte im jüngsten Stadtrat den Vorschlag einbringen wollen, die Hebesätze ab Januar neu festzulegen. Nach Gesprächen mit dem Ältestenrat habe sie sich entschieden, von voreiligen Einzelentscheidungen Abstand zu nehmen und den Haushalt 2019/2020 in seiner Gesamtheit zu betrachten, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Oberstes Ziel: Ausgeglichener Haushalt

Im ersten Quartal des neuen Jahres solle ganzheitlich besprochen werden, welche Entscheidungen angebracht sind. Die Fraktions-Chefs sowie die stellvertretenden Bürgermeister hätten ihre Bereitschaft signalisiert, ihre Ideen einzubringen, um Einnahmen zu generieren und Ausgaben perspektivisch zu verringern. Oberstes Ziel ist, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, und das sei „nicht einfach.“ An der einen oder anderen Stellschraube sei noch zu drehen, so Münster. Mit der im November abgelehnten Erhöhung der Elternbeiträge gäbe es einen weiteren, wenn auch nicht den einzigen, Einnahmeverlust in Höhe von 150 000 Euro.

Stadtrat hält sich zunächst alles offen

Gesamtheitlich betrachten heißt in diesem Zusammenhang: Der Stadtrat hält sich alles offen. Münster schloss weder eine nachträgliche Erhöhung der Elternbeiträge oder Grundsteuer beziehungsweise weitere Einsparungen im freiwilligen, vielleicht auch bei der einen oder anderen Maßnahme im Pflicht-Bereich, die kostengünstiger dargestellt werden könnte, aus.

Arbeitsgruppe befasst sich ab 7. Januar mit dem Thema

„Ich finde den ganzheitlichen Ansatz, der aus dem Stadtrat und dem Ältestenrat heraus gekommen ist, richtig“, so Münster. Einzel-Entscheidungen wie Einnahme-Erhöhungen zu treffen, sei sicher das einfachste. Den Gesamtzusammenhang zu betrachten, abzuwägen, welche Auswirkungen die Entscheidung auf die andere habe, „ist letztlich die große Kunst, die Stadt im Gleichgewicht zu halten, was finanzielle Belastungen betrifft.“ Ab 7. Januar wird sich die Arbeitsgruppe Finanzen wöchentlich mit dem Thema beschäftigen.

Von Kathrin Kabelitz