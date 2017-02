Bad Düben. Auch in den derzeitigen Winterferien herrscht im evangelischen Schulzentrum Bad Düben keine Winterruhe. Nicht nur, dass die Kinder den Fasching in Eilenburg feierten oder die Theaterwelt in Delitzsch erkundeten, auch in der Verwaltung herrscht rege Betriebsamkeit.

Lehrerteam wird verstärkt

„Mit der Aufnahme der ersten Fünftklässler im Herbst vergangenen Jahres liegt nun ein halbes Jahr als evangelisches Schulzentrum hinter uns“, erklärt Schulleiterin Cordula Nowack. In den Ferien hat sie an einem neuen Stundenplan gebaut und ist froh, dass „gleich vier neue Lehrer, davon zwei frisch von der Uni, jetzt stundenweise unser Team verstärken.“

Gisbert Helbing, Vorsitzender des Trägervereins, ergänzt: „Wir waren sehr positiv überrascht, wie viele qualifizierte Bewerbungen wir erhalten haben.“ Er sieht das durchaus als Beweis, dass das evangelische Schulzentrum als attraktiver Arbeitgeber angesehen wird. Das Personalthema, das viele als eine der größten Herausforderungen sahen, kann er damit erst mal abhaken.

Konzentration auf die eigentliche Baustelle

Er und der gesamte Trägerverein können sich damit nun auf die andere Baustelle, und das im wahrsten Sinne des Wortes, konzentrieren.

Wie berichtet, soll im Spätsommer 2017 der Umbau des ehemaligen Gymnasiums in der Durchwehnaer Straße starten. „Sehr erleichtert waren wir“, so Gisbert Helbing, „dass wir vor wenigen Tagen von den Statik-Experten das Okay zu unseren konkreten Umbauplänen bekommen haben.“ Damit ließe sich das Konzept, bei dem die 5. bis 10. Jahrgangsstufen in dem fünfstöckigen Gebäude jeweils einen eigenen Bereich, einen sogenannten Cluster, bekommen, bautechnisch realisieren.

Trägerverein optimistisch in Sachen Finanzierung

Gisbert Helbing sieht den Statik-Bescheid, neben der auch in diesem Jahr über die Kapazität hinausgehenden Nachfrage sowohl in der Grundschule als auch in dem weiterführenden Schulbereich als eine wichtige Basis für die Finanzierung. Denn der Trägerverein, der sich aus dem vom Freistaat gezahlten Schülerkostenausgabesatz, dem Schuldgeld und Sponsorengeldern finanziert, muss für die ersten zwei von insgesamt drei Bauabschnitten sieben Million Euro Kredit aufnehmen. „Wir sind da sehr, sehr zuversichtlich“, betont Gisbert Helbing, der mit der Schule natürlich zugleich auch ein modernes energetisches Konzept verfolgt.

Erste Schüler lernen 2019 am neuen Standort

Fest steht für ihn, dass die ersten Schüler, die dann die 5. bis 8. Jahrgangsstufe besuchen, ab Herbst 2019 am Standort Durchwehnaer Straße lernen. Bis dahin soll das Gebäude an sich komplett und der Ausbau der unteren drei Etagen abgeschlossen sein. Bis 2021 soll dann in einem zweiten Bauabschnitt der Innenausbau in den beiden oberen Etagen folgen.

Der dritte Bauabschnitt, der dann noch einmal über drei Millionen Euro kostet und einen Anbau an der Südseite der Schule vorsieht, bezeichnet Gisbert Helbing selbst als Kür. Hier sollen Mehrzweckräume, offene Lernlandschaften und eine Bibliothek Platz finden.

Von Ilka Fischer