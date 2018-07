Bad Düben

Die unhaltbare Situation an der Kreuzung Postweg / Bad Schmiedeberger Straße stört den Bad Dübener Heiko Jarzombek schon lange. Er nutzte deshalb die dem Stadtrat vorgeschaltete Einwohnerfragestunde, um nach dem Stand der Dinge zu fragen. Das Fazit: Mit „seinen“ Stadträten ist er völlig zufrieden, mit dem derzeitigen Sachstand dagegen nicht.

Stadt liegt mit Landesbehörde im Streit

Denn Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) informierte, dass das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf eine Ampelregelung setzt. „Wir sind damit nicht einverstanden und befinden uns da mit dem Lasuv im Streit.“

Drei Varianten waren im Gespräch. Neben der Ampelregelung handelt es sich dabei um den kleinen und den großen Kreisverkehr. „Uns wäre der kleine Kreisverkehr am liebsten“ , so Münster. Im Gegensatz zum großen könne die Mittelinsel zumindest teilweise von Lkw befahren werden, und er brauche daher weniger Platz. Doch das Lasuv hätte diesen mit Sicherheitsbedenken, die die Stadt aber so nicht teile, abgelehnt. Bei dem großen Kreisverkehr wiederum gebe es dagegen Eigentumsprobleme.

Stadträte sprechen sich massiv gegen Ampelregelung aus

Ende August, so die Bürgermeisterin, gebe es nun einen Termin mit Vertretern des Lasuv vor Ort. „Ob wir uns da einigen können, weiß ich aber nicht“, so die Stadtchefin.

Ihr wurde von den Stadträten massiv der Rücken gestärkt, auf einen Kreisverkehr zu beharren. So betonte Gisbert Helbing (CDU), dass ein Kreisverkehr die ökologischste Variante sei. Denn in der Ampelstraße Neuhofstraße sei das ständige Abbremsen und Anfahren sehr belastend. Er wisse aber auch, dass eine Ampel sich rechtlich einfacher umsetzen lässt.

Strikt gegen eine Ampel ist auch Uwe Kulawinski (FWG), „zumal sich bei dieser baulich nichts ändern würde“. Und auch Werner Wartenburger (SPD) meinte: „Die Stadt hat sich damals bei den drei Ampeln in der Neuhofstraße umstimmen lassen. Das soll uns hier nicht wieder passieren.“

Von Ilka Fischer