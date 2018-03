Bad Düben bereitet Stadtfest vor

Bad Düben. Bei den Bad Dübener Stadtfest-Organisatoren Reneé Heller und Nico Kricheldorf rauchen derzeit die Köpfe. Denn sie liegen mit den Vorbereitungen des Festes am letzten Maiwochenende fast auf der Zielgeraden.

„Es ist so ziemlich alles eingetütet. Die Musikacts stehen und der Ablauf ist festgezurrt. Es gibt nur hier und da noch kleinere Baustellen und Abstimmungsgespräche“, sagt Reneé Heller, und setzt beim Stadtfest aufs bewährte Konzept. Freitagabend gibt es mit einer großen Sputnik-Videoshow etwas für die Jugend und Junggebliebene.

Am Sonnabend spielen Biba und die Butzemänner für das Partyvolk und am Sonntag kommen die Cappuccinos zum Familientag in die Kurstadt. Dazwischen gibt es bewährte Komponenten wie „Düben läuft“, Gesundheitsmarkt und Gottesdienst. „Wir freuen uns, dass wir immer wieder von Menschen und Institutionen angesprochen werden, die etwas machen oder vorzeigen wollen. Am Freitagabend zur Eröffnung spielt die Schülerband aus der Oberschule, bevor das Stadtfest von unserer Bürgermeisterin eröffnet wird“, so Heller.

Erstmals Fahrradfest geplant

Zwischen all den Höhepunkten gibt es zahlreiche Aktivitäten zwischen Paradeplatz und Markt. Während am Paradeplatz das alljährliche Hochsprungmeeting stattfindet, wechseln sich auf der Bühne am Markt Musikschulen, die Arbeiterwohlfahrt mit ihrer Stadtwette und zahlreiche Tanzgruppen ab. „Wir haben bei der offenen Bühne noch Auftrittsmöglichkeiten. Wer also etwas vorzeigen will, sollte keine Scheu haben und sich bei uns melden.“

Am Sonntag findet erstmal ein Fahrradfest statt. Erwachsene und Jugendliche können 40, Kinder 10 Kilometer radeln. „Ein weiterer Höhepunkt ist die Vernissage ‚400 Jahre Dreißigjähriger Krieg’ im Naturparkhaus. Rummeltechnisch wird es in diesem Jahr kein Riesenrad geben. Dafür haben wir eine Piratenschaukel“, zählt Heller auf.

Konzept soll überdacht werden

Was die Zukunft des Festes angeht, „müssen wir das Konzept überdenken. Vieles wird Jahr für Jahr teurer und die Zuschüsse weniger. Sollten wir nicht solche guten Partner haben wie bisher oder einer von ihnen seine Unterstützung mal einstellen, ist das Stadtfest nicht mehr durchführbar. Wir haben mit der Bürgermeisterin darüber gesprochen, wie das Fest künftig ausgerichtet wird oder werden soll. Darüber gilt es auch in den nächsten Monaten zu sprechen“, so Heller.

Von Steffen Brost