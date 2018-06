Bad Düben

Bad Dübens Stadtrat hat am Abend die neuen Entgelte für das NaturSportBad und das Integrationscamp beschlossen. In Kraft treten diese aber erst 2019. Denn auf dem Gelände des Hammermühler Heidebades laufen derzeit millionenschwere Umbauarbeiten. Deshalb fällt die Badesaison 2018 komplett aus.

Saisonkarte für Kinder kommt

Schon jetzt aber werden die Vorbereitungen für den Neustart im kommenden Sommer getroffen. Dazu gehört, die Frage der Eintrittspreise wie Öffnungszeiten und der Betreibung zu klären. Der Stadtrat trug die Preisvorstellungen fürs Bad einstimmig mit. „Die Preise sind sozial“, lobte Werner Wartenburger (SPD/Bürgerkreis) insbesondere die Saison-Karte für Familien, die auf Antrag für 80 Euro zu haben. Wer schnell entschlossen ist, kann sparen. Bis 1. März sind 65 Euro zu berappen. Erwachsene zahlen künftig vier statt bisher drei Euro, für Kinder (6 bis 18 Jahre) bleibt es bei zwei Euro. Zudem gibt es künftig auch Saisonkarten für Kinder. Bis 1. März kosten sie 35, ab 2. März 45 Euro. Unter 6 Jahre ist freier Eintritt. Auch die Preise fürs Integrationscamp stehen fest. Orientiert habe man sich da am Camp am Bergwitzsee. So zahlen Schulklassen pro Person pro Übernachtung im Holzfass fünf Euro. Pro Nacht im eigenen 2-Mann-Zelt werden 5, im 4-Mann-Zelt 15 Euro fällig. Für Schulklassen wird es preiswerter.

Betreiber: Ausschreibung im Oktober

Wer das Bad betreiben wird, steht indes noch nicht fest. „Wir können möglichen Interessenten derzeit nicht erklären, was wir ausschreiben“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Dazu müsse man noch weiteren Baufortschritt abwarten. Deshalb musste sie vom ursprünglichen Plan abrücken, das Objekt im Juli auszuschreiben. Dies soll nun im Oktober passieren, im Januar soll der Zuschlag erteilt werden.

Von ka