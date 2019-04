Bad Düben

Bad Dübens neuer Doppelhaushalt steht. Der Stadtrat hat den Etat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig verabschiedet. Die Kurstadt schiebt einen enormen Berg an Investitionen vor sich her – so dass neben neuen Investitionen zusammen mit übertragenen Ermächtigungen für 2019 ein Volumen von 11,6 Millionen Euro zu Buche stehen. 2020 kommen 5 Millionen Euro dazu. Kämmerer Sylvio Grahle vermied es, das rund 1000-seitige Zahlenwerk detailliert darzustellen. Die wichtigsten Eckpunkte sind eh bekannt. Mit Freibad und Schauwerkstätten werden in den nächsten Wochen zwei Millionenprojekte fertig, mit Hortneubau, Burgberg- und Amtshaus-Sanierung laufen die nächsten bereits oder starten bald. Kur-Stadt-Weg, Feuerwehr, Ausbau des Sportplatz zum Zentralsportplatz der Schulen und Sanierung der Sporthalle, Straßenbau, Wanderrastplatzbau am Natursportbad sind nur der einige Vorhaben, die ebenso anstehen. Klar ist aber jetzt schon: Nach diesen zwei Jahren wird es wesentlich ruhiger. Das Investitionsvolumen wird sich bei zwei Millionen Euro pro Jahr einpegeln.

Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei etwas über 1000 Euro

Laut Sylvio Grahle liegt die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit noch bei etwas über 1000 Euro. Erst 2023 sei damit zu rechnen, dass diese mit 841 Euro wieder entscheidend gesunken ist. Immerhin werde dieser Wert aber ein Jahr eher erreicht als noch im letzten Doppelhaushalt prognostiziert. Größter Posten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt war und bleibt bis zum Haushaltsjahr 2019 die Kreisumlage. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dieser durch die Zuweisungen für die Kinderbetreuung abgelöst. Allein für diese Posten kommen da schon über fünf Millionen Euro zusammen. Der Anteil für freiwillige Aufgaben liegt für 2019/2020 bei 1,5 Millionen Euro.

Arbeitsgruppen und Ausschüsse schaffen den Ausgleich

Rund 20 Stunden waren es, die Verwaltung und Stadträte in Arbeitsgruppen und Ausschüssen zusammengesessen haben, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. „Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit Stadtrat und Verwaltung, ob in Kernverwaltung, Mitarbeitern in Schule oder Museum, diesen Quantensprung in Richtung Infrastruktur oder Neuaufstellung von Strategien zu tun“, dankte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) für die konstruktive Zusammenarbeit. Bad Düben habe die Chance genutzt, mit hohem Fördermittelanteil „unser Geld, das wir erwirtschaftet haben, zu veredeln.“ Viele Spielräume blieben aber nicht, es sei Haushaltsdisziplin der Verwaltung und des Stadtrates, insbesondere des neuen, gefordert.

Bad Düben hat sich gut entwickelt

Positiv äußerten sich auch die Stadträte. So Gisbert Helbing ( CDU): „Ich bin total zufrieden, wie sich die Stadt entwickelt hat, das hat ja auch mit Haushalt und Geld zu tun und damit, dass die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind. In diesem Prozess ist Bad Düben groß geworden, die Menschen übernehmen Verantwortung und gestalten mit und überlassen das nicht nur der Stadtverwaltung und dem Kämmerer. Es ist gelebte Demokratie, wenn sich die Stadträte hier so mit einbringen und eine Bürgermeisterin sagen kann, das sie das noch nicht erlebt hat.“

Edith Scheeren (FWG) hofft, dass der so aufgestellte Plan aufgeht. Die Vorbereitung dieses Etats sei hervorragend, die Arbeit in den Arbeitsgruppen fruchtbringend gewesen, der Kämmerer konnte immer Rede und Antwort stehen. Die Zusammenarbeit sei konstruktiv und frei von Schuldzuweisungen gewesen.

Von Verwaltung und Stadtrat sei in den letzten Jahren viel geleistet worden, so Andreas Flad ( Die Linke), auch wenn manches beim Gang durch die Stadt nicht sofort sichtbar und noch vieles offen ist. Die Arbeit als Stadtrat in diesem Stadtrat, wo es nicht ständig ein Hin und Her und Grabenkämpfe gab, habe ihm Spaß gemacht.

„Ein Doppelhaushalt ist kein Spielzeug, umso wichtiger ist der Dialog“, sagte Michael Seidel ( SPD/Bürgerkreis). Die Runden in den Arbeitsgruppen seien notwendig gewesen, um diesen Tiefgang in das Thema so bekommen zu können und Strategien zu verstehen. Dass das Thema Bildung im Fokus der künftigen Investitionen stehe, lobt Seidel, denkt dabei an Hort, Sportanlagen, Spielplätze, Wohnangebote. Dies alles sei wichtigen Voraussetzungen für diese Stadt „irgendwann auch wieder zu wachsen.“ Ein Wunsch an Bund und Land gäbe es noch: „Manchmal hilft es einer Kommune mehr, Pauschalen zu geben als kompliziert zu erreichende Fördermittel.“ Das Land sollte mehr Vertrauen in die Kommunen haben.

Von Kathrin Kabelitz