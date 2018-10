Bad Düben

Das Ende des Stolperns auf dem Gehweg in der Schmiedeberger Straße ist in Sicht. Die Planungen für den Ersatz des alten Betonweges auf der nördlichen Seite der Straße laufen auf Hochtouren. „Ab Mai 2019“, so Bauamtsmitarbeiterin Heike Dietzsch, „wollen wir die 420 Meter bauen.“ Neben dem neuen Fußweg zwischen der Fußgängerampel und dem Knotenpunkt Postweg nimmt die Stadt in diesem Zusammenhang auch die beiden Bushaltestellen in der Schmiedeberger Straße in Angriff.

Insgesamt rund 390 000 Euro kosten die beiden Vorhaben. Diese kann die Stadt zum einen dank einer 80-prozentigen Förderung über den kommunalen Straßen- und Brückenbau stemmen. Zum anderen liegen die beiden Haltestellen an einer sogenannten Plus-Bus-Linie, deren barrierefreier Umbau sogar komplett gefördert wird. Der Stadtrat hat jetzt einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von rund 17100 Euro zugestimmt. „Auf der nördlichen Seite erweitern wir die Busbucht, so dass dort dann zwei Busse hintereinander stehen können.“ Dietzsch verweist darauf, dass dort einige Kiefern gefällt werden müssen. „Für diese wird es aber in unmittelbarer Nähe auf der bereits mit Obstbäumen bepflanzten Wiese Ersatzpflanzungen geben.“ Dies werde so erfolgen, dass das Rodeln weiterhin möglich bleibt.

Von Ilka Fischer