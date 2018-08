Bad Düben

Grünes Licht für das Vorhaben KurStadtWeg in Bad Düben: Die im Juni vorgestellte Entwurfsplanung dient jetzt als Grundlage, nun musste der Stadtrat noch zustimmen. Auf Grundlage der GRW-Infra-Richtlinie kann nun der Fördermittelantrag bei der Landesdirektion Sachsen gestellt werden.

Der KurStadtWeg wird verlängert

In den vergangenen Monaten gab es dazu bereits Vorstellungsrunden im Stadtrat und Beratungen, zuletzt mit der Sächsischen Denkmalpflege: „Ich bin froh, dass wird das Vorhaben jetzt endlich auf den Weg bringen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Marken- und Tourismusmanager Michael Seidel benannte nochmals die beiden Themen, die im Fokus standen – zum einen die Ausschilderung, dass der Weg als KurStadtWeg auch zu erkennen ist. „Das zweite ist die Barrierearmut. Barrierefreiheit bekommen wir wegen der Kosten nicht hin, das würde nochmals 100 000 Euro mehr kosten, um Blinden- und Sehschwachenzeichen auf den Weg zu markieren.“ Aber die Strecke sei für Rollstuhlfahrer geeignet, und somit für alle Zielgruppen inklusive der Reha-Patienten nutzbar. Neu ist: Der Weg wird länger, startet künftig am Markt-, statt Paradeplatz. Das Heide Spa ist angeschlossen, bisher hört er bei der Mediclin auf. Um die rund 1,9 Kilometer lange Strecke für die Nutzer sichtbarer und erlebbarer zu gestalten, haben die Ingenieure des Leipziger Seecon-Büros, die das Vorhaben geplant haben, etwa 54 Einzelmaßnahmen vorgesehen.

123 500 Euro sind veranschlagt

Um die umzusetzen, braucht es allerdings auch einiges an Geld: „Die Kosten betragen jetzt rund 123 500 Euro brutto“, sagt Markus Krisch vom Bauamt. Dies wäre noch im Rahmen der Finanzierbarkeit, die Stadt hofft zudem auf eine 90-prozentige Förderung aus dem benannten Programm. Umgesetzt werden soll der Bau im ersten Halbjahr 2019. Da die Strecke über die weniger attraktive Straße am Friedhof führt, brachte Werner Wartenburger (SPD/Bürgerkreis) die Idee an, die Gäste per Schild über den Friedhof via Pesttor zu schicken. Wegen der Eigentumsverhältnisse geht das nicht, in einem Flyer würden die Gäste aber auf diese Möglichkeit hingewiesen, so Seidel.

Von Kathrin Kabelitz