Bad Düben. Großer Vorlesewettbewerb im Awo-Kinder- und Jugendhaus Poly in Bad Düben: Die besten Schüler aus den vierten Klassen der Heide-Grundschule Bad Düben sowie aus den Grundschulen Doberschütz und Zschepplin hatten sich dafür in einem internen Schulwettbewerb qualifiziert.

Jury vergibt Punkte

„Der Wettbewerb wird wieder vom Loewe-Verlag und der Buchhandlung Lehmann aus Bad Düben unterstützt. Er ist der jährliche Höhepunkt in der Leseförderung für dieses Schulalter“, sagte Bibliotheksleiterin Bettina Beska. Ziel sei es, die Freude am Lesen zu wecken und somit die Kinder anzuregen, wieder öfter zu einem Buch zu greifen. „Seit 2003 führen wir diesen Wettstreit regelmäßig durch. Mit einer Veranstaltung haben wir damals begonnen. Heute finden jährlich drei Veranstaltungen mit den dritten und vierten Klassen aus der Region statt“, so Beska weiter. Hinzu kommt ein überregionaler Ausscheid, an dem sich Schulen aus dem Gebiet des Städtebundes Dübener Heide beteiligen. Die kleinen Vorleser traten diesmal gleich zweimal vor die vierköpfige Jury. Christine Stärtzel, Inge Krug, Elke Geist und Helga Schossig bewerteten die einzelnen Lesevorträge, die auf drei Minuten begrenzt waren. Zunächst mussten die Schüler aus einem selbst ausgewählten Buch vorlesen. Dann folgte ein unbekannter Text.

Schüler aus Zschepplin gewinnt

Gut vorbereitet hatte sich Max Koßendey aus Zschepplin. Der Vorjahressieger wollte auch in diesem Jahr wieder ganz oben stehen. „Ich lese sehr oft. Am liebsten Comics. Für den heutigen Wettbewerb habe ich mir eine Passage aus dem Buch ‚Burg Schreckenstein’ ausgesucht“, erzählte der Neunjährige. Die Jury bewertete die einzelnen Vorträge nach Punkten. Ein bis fünf Punkte gab es für Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung.

Am besten bewältigte die Vorleseübung dann abermals Max Koßendey. Zweite wurde Lena Marie Mieth von der Grundschule Doberschütz vor ihrem Schulkamerad Stefan Papenmeier. Auf die weiteren Plätze kamen Luca Raiski (Heide-Grundschule Bad Düben), Jonathan Kunze (Zschepplin) und William Peters (Heide-Grundschule). Als Preise bekamen alle Teilnehmer Urkunden und die Besten einen Büchergutschein.

Der Wettstreit war gleichzeitig der Vorentscheid für den seit 2008 jährlich stattfindenden Heide-Vorlesewettbewerb der Viertklässler, welcher im Rahmen des Städtebundes Dübener Heide länderübergreifend mit Teilnehmern aus Grundschulen in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit wechselndem Austragungsort durchgeführt wird. Dieser Lesewettstreit findet dann am 7. Juni in Doberschütz statt. Zwölf Grundschulen werden sich daran beteiligen.

