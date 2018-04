Bad Düben

Die scherzhafte Frage nach dem Boxenluder musste ja kommen. Schließlich hat Bad Düben jetzt einen Bock(x)enstopp. Die Schreibweise des Namens für die ehemalige Lounge am Naturparkhaus orientiert sich aber mehr an den gehörnten Werbeträgern der Kurstadt als den feschen Damen in den Fahrerlagern der Formel 1-Szene.

Neue Lounge eröffnet

Am Freitag wurde der Raum im Beisein der Bürgermeister des Städtebundes Dübener Heide, die sich in der Kurstadt trafen, eröffnet. Als die Touristinformation 2017 von „falschen“ Gästen, besser gesagt, Prüfern des Deutschen Tourismusverbandes heimlich getestet wurde, gab es im Anschluss das Qualitätssiegel. Die Lounge kam allerdings nicht gut weg, so Touristinfo-Chefin Cornelia Richter. Nun ist der Raum ansprechend gestaltet, ein Automat offeriert acht Kaffee-Spezialitäten, für Kinder gibt es Kakao, Wasser, warm oder kalt, mit oder ohne Sprudel.

Anlaufpunkt für Gäste

Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ist froh, dass für Wanderer, Radfahrer und Besucher ein Anlaufpunkt geschaffen werden konnte, der parallel zu den Zeiten der Touristinformation geöffnet ist. Auch der Naturpark-Verein werden den Raum weiter nutzen, so an diesem Sonnabend anlässlich einer Veranstaltung zu Muldelachs&Co. am weltweiten World Fish Migrations Day.

Von ka