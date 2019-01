Bad Düben

Die neueste Mobilfunktechnologie hält Einzug in Nordsachsen – und Bad Düben ist Vorreiter: In der Kurstadt wurde nun die sogenannte Beamforming-Technologie installiert und in Betrieb genommen, gab der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt bekannt. Damit sei Bad Düben schon jetzt auf den 5G-Start vorbereitet, so der CDU-Politiker weiter. „Es freut mich, dass bereits heute in Nordsachsen der erste Ort mit dieser innovativen Mobilfunktechnologie startet. Das legt die Grundlage für einen flotten Ausbau von schnellem Mobilfunk in Nordsachsen, wenn die 5G-Lizenzen bundesweit vergeben sind.“

Zentrale 5G-Technologie

Die Vodafone GmbH hatte Wendt über die Installation und Inbetriebnahme der Beamforming-Technologie in Bad Düben informiert. Das Beamforming ist eine zentrale 5G-Technologie. Pro Sendestation werden an bestehenden 4G/LTE-Mobilfunkstandorten bis zu 128 kleine Antennen auf engstem Raum installiert. Damit wird die LTE-Kapazität des Mobilfunkmastes verfünffacht und mehr Nutzer können zuverlässig mit Bandbreiten versorgt werden.

Schnelles Breitband

Beamforming wird von Vodafone vorrangig in Regionen eingebracht, die sonst eher mit langsamen DSL-Internetanschlüssen im Festnetz zu kämpfen haben. Mit dem GigaCube, einer Kombination aus LTE-Router und SIM-Karte, stehe den Bad Dübenern damit eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, zu Hause schnelles Breitband-Internet mit bis zu 100 Mbit/s im Download zu nutzen, erklärte Wendt. „Mit der 5G-Technologie Beamforming bekommen die Einwohner und Gäste von Bad Düben bereits heute einen Vorgeschmack auf das, was die neue Mobilfunkgeneration künftig leisten wird.“ Der 5G-Ausbau solle dann zügig und flächendeckend in ganz Nordsachsen erfolgen.

Von lvz