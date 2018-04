Bad Düben

Im Liegestuhl einen Cocktail schlürfen, die Füße im Sand vergraben oder Freunde in entspannter Atmosphäre treffen – nach dem Aufruf der Bad Dübener Stadtverwaltung um Mitwirkung bei der Programm-Gestaltung ist es nun entschieden: Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Stadtstrand in der Kurstadt geben. Eröffnet wird er am 25. Mai zum Stadtfest – zunächst auf dem Marktplatz. Dort sorgen Hütte, Sand, Strandkörbe und Liegestühle bis 26. Juni für Sommerfeeling, bevor der Strand auf den Paradeplatz umzieht, wo er am 30. Juni mit der Blaulichtbar der Feuerwehr wiedereröffnet wird. Neben diesem Event gibt es noch einige andere Interessenten, die den Stadtstrand mit Ideen und Engagement beleben möchten. Wer noch„Bock auf Stadtstrand“ hat und dies für sich bis zum Abbau am 6. August nutzen will, meldet sich bis 10. Mai in der Touristinformation. ka

Bis jetzt stehen diese Veranstaltungen fest: Marktplatz 25.-27. Mai Eröffnung Stadtstrand zum Stadtfest; 8. Juni Ballonglühen; 15.-16. Juni Veranstaltung des HKV; 21.-23. Juni Motorradfahrgemeinschaft; Paradeplatz 30. Juni und 13. Juli Blaulichtbar der FFW, 14. Juli „Hermie’s Räucherkunst“, 21. Juli Wellness, Beauty Verkauf, 28. Juli Cocktail- und Grillabend, 4. August- „Hermie’s Räucherkunst“

