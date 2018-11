Bad Düben

Bad Düben lädt zum sechsten Mal zum Nachtshopping ein. Am Sonnabend, dem 17. November, öffnen die Geschäfte von 18 bis 22 Uhr zum Erlebniseinkauf ein. Die Initiatoren der Innenstadtinitiative geben das Motto für diesen Abend vor: Genießen Sie einen Einkaufsbummel in entspannter Atmosphäre.

Händler bieten verschiedene Aktionen an

Verschiedene Geschäfte beteiligen sich wieder an der Aktion, die Einzelhändler erwarten die Gäste zu Vorführungen, verschiedenen Aktionen und zur Präsentation von Neuigkeiten. So gibt es Augenbrauenstyling bei Körper&Seele Kosmetik oder eine Shisha-Vorführung im Trendy Drugstore, Country-Livemusik und Kofferwiegen im Reisebüro „2 PS“, bei Neubert Orthopädie-Technik können Interessierte den Preis für die neuen Bequemschuhe mit einem Los selbst bestimmen.

Im Friseurgeschäft „La Belle“ am Markt stehen Schere und Farbe bereit für einen neuen Look für Damen und Herren. Klaviermusik und jede Menge gestrickte Mützen mit Rabatt gibt es im „elana Strick-Atelier“ auf die Ohren. Überraschungen planen die Händler „Mabel-Mode für Sie“ und im Schreibwarengeschäft „Paul Streubel“. Am Markt und am Paradeplatz verführen deftige Leckereien der Landfleischerei Reiche und der Fleischerei Böttge zum Schlemmen.

Feuerfrauen sorgen für feurige Einlagen

Zweimal an diesem Abend wird es besonders heiß. Die Feuerfrauen von „Las Fuegas“ werden die Gäste gegen 19.30 Uhr am Paradeplatz und zum Abschluss um 22 Uhr auf dem Marktplatz aufheizen und verzaubern. Dieser Programmpunkt ist allerdings witterungsabhängig.

Das Nachtshopping ist neben dem Weihnachtsmarkt eine der Aktionen, die von einst vier, die zur Belebung der Innenstadt initiiert wurden, übrig geblieben ist. Bad Düben treibt’s bunt und Bad Düben blüht gibt es nicht mehr. Ein Grund, dies zurückzufahren, war die mangelnde Kunden-Resonanz. Zum Nachtshopping 2017 strömten Hunderte Gäste in die Innenstadt.

Von Kathrin Kabelitz