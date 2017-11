Bad Düben lädt zur Friedensdekade

Bad Düben. Die Organisatoren um Simone Voigt von der evangelischen Kirchgemeinde machen bereits auf den Freitag (9i. November) und Samstag (10. November) neugierig. Denn am Freitag wird ab 17.30 Uhr das Martinsfest in und an der Stadtkirche gefeiert – und zwar mit einer Andacht und einem Umzug. Und am Tag darauf lädt die Kurrende ab 19 Uhr zum Abendsingen in die Stadtkirche ein.

Vielfältiges Programm

Der Auftakt ist damit so vielversprechend wie das gesamte Programm der Dekade, die diesmal unter dem Motto „Streit!“ steht. Wer Spannung liebt, ist am 17. November um 19.30 Uhr im Haus der Adventgemeinde in der Paul-Kaiser-Straße (Hammermühle) richtig. Dort flimmert der Film „Bei Abpfiff Frieden“ über die Leinwand. Es geht um das wichtigste Fußballspiel der Geschichte: Israel gegen Palästina. 100 Jahre Krieg, Blutvergießen und Leid. 100 Jahre Friedenspläne, 100 Jahre Scheitern. Der Sport soll nun richten, was die Politik nicht geschafft hat und ein Fußballspiel den Nahost-Konflikt beenden.

Auf den Friedenspfad nach Schwemsal können sich Interessierte wiederum am 18. November begeben. Start ist um 14 Uhr an der Stadtkirche. Im Nachbardorf zeigt Pfarrer Henning die Dorfkirche, zudem gibt es Kaffee und Kuchen. Dann geht’s wieder zurück in die Kurstadt.

Zum Nachdenken und Mitdiskutieren ist derweil der Abend mit Jens Herzer von der Theologischen Fakultät Leipzig gedacht. Er will am 21. November im katholischen Gemeinderaum in der Ritterstraße mit den Gästen die Bedeutung und Grenzen des Streits und die Wahrheit des Evangeliums in der Zeit des frühen Christentums beleuchten. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Außerdem gibt es vom 11. bis 22. November regelmäßig Friedensgebete in der Stadt. Immer von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr in Sankt Nikolai.

Bad Düben seit über 30 Jahren dabei

Geboren wurde die Idee zur Friedensdekade in den Niederlanden. In West- und Ostdeutschland wurde sie im Jahre 1980 aufgenommen. Von Anfang an war das Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ das Kennzeichen der Friedensdekaden in der DDR. Es war Anfang der 80er-Jahre Anlass harter Auseinandersetzungen mit dem Staat, als es viele Jugendliche als Aufnäher trugen. In Bad Düben findet die Friedensdekade seit mehr als 30 Jahren statt.

Von Nico Fliegner