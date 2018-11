Bad Düben

Die Erhöhung der Elternbeiträge in Bad Düben ist vorerst vom Tisch. Der Stadtrat hat am Abend einen entsprechenden Beschlussvorschlag abgelehnt. Das Ergebnis der geheimen Abstimmung – diese gab es auf Antrag der SPD/Bürgerkreis-Fraktion – war allerdings denkbar knapp: Achtmal ja, achtmal nein, eine Enthaltung. Die seit Jahresbeginn geltenden Beiträge bleiben damit bestehen.

Laut Beschlussvorschlag sollte die Neun-Stunden-Betreuung in der Krippe demnach künftig 218 statt 200,69 Euro kosten, für neun Stunden Kita waren es 138 statt 127,95, für sechs Stunden Hort 74,70 statt 73,89 Euro. Im Verwaltungsausschuss fand der Vorschlag bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen eine knappe Mehrheit. Grundlage für die neuen Berechnungen sind die zuletzt festgestellten durchschnittlichen Betriebskosten.

Eltern hatten sich gegen eine erneute Erhöhung der Beiträge ausgesprochen. Eine fehlende politische Lösung auf Landes- und auch Bundesebene dürfe am Ende nicht immer zu Lasten der Eltern gehen.

Diskussionen gab es während der Sitzung keine. Die Erhöhung von Elternbeiträgen ist in diesen Tagen Thema in vielen Städten und Gemeinden. In der letzten Woche hatte Mockrehna einen Beschluss gefasst, dass Eltern ab Januar mehr für die Betreuung ihrer Kinder zahlen müssen.

Von ka