Bad Düben

Benjamin Scheuner hat jetzt die Wand des Gebäudes Parkstraße 1 in Bad Düben gestaltet. Der Leipziger hatte Ende Mai 2017 den Ideenwettbewerb unter dem Motto „Bunte Kurstadt“ gewonnen, um das Gebiet an der Zufahrt zum touristischen Parkplatz Kurgebiet, wo Kurpark, Promenade und Museumsdorf angrenzen, optisch aufzuwerten.

Mit seinem Vorschlag zur Wandgestaltung überzeugte der Maler, Designer und Sprayer die Bad Dübener und die Jury. Über 150 Arbeitsstunden steckte er in die Umsetzung des Projekts. Seine farbenfrohen Werke zieren in Leipzig viele kahle Plätze, Wände und Gegenstände, vor einigen Jahren hat er bereits an einem Trafo-Häuschen der Stadtwerke in Eilenburg seine künstlerischen Spuren hinterlassen.

Von Wolfgang Sens