Christoph Hein feierte am 8. April 75. Geburtstag. Der Bad Dübener Ehrenbürger hat dem Ort seiner Kindheit vier Bücher gewidmet. „Guldenberg“ blieb als fiktiver und doch realer Ort ein Bezugspunkt seiner Literatur. Am 26. April wird in der Kurstadt gefeiert – mit Hein und seinem Freund Wenzel. Ein Besuch in Havelberg und in Heins Büchern.