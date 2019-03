bad Düben

Ein Strategiepapier auf den Weg zu bringen, ist das eine – was schriftlich fixiert wurde, umzusetzen, das andere. Seit knapp vier Jahren hat Bad Düben sein Kurortentwicklungskonzept (KEK), das bis 2025/2030 reicht. Marken- und Tourismusmanager Michael Seidel ist Mittler und Kommunikator zwischen lokalen Akteuren, Ideen-Werkstätten und Steuerungsgruppe. Er hat den Überblick und sagt: Rund 55 bis 60 Prozent von dem, was erreicht werden sollte, steht auf der Haben-Seite.

Zunächst große Bauprojekte angeschoben

Im letzten Jahr ging es hauptsächlich darum, große Bauprojekte anzuschieben, jetzt geht es inhaltlich weiter. Marketingmaßnahmen wie neuer Internetauftritt, die bunte Welle, die in Anlehnung an die Naturpark-Farben als Ergänzung zum Engel im Stadtwappen und dem Slogan „Bock auf Bad Düben“ im Innenmarketing als neues Logo fungiert, gehören dazu. All das steht unter den Leitworten aktiv, gesund, Natur.

Tourismusmanager Michael Seidel Quelle: Wolfgang Sens

Was wurde 2018 geschafft?

Stadt/Marketing – Am besten abrechenbar ist immer das, was zu sehen ist. Die Begrüßungsschilder an den Stadteingängen sind es ebenso wie die vom Leipziger Graffiti-Künstler Benjamin Scheuner gestaltete Wand des Gebäudes Parkstraße 1, die das Gebiet an der Zufahrt zum touristischen Parkplatz Kurgebiet, an das Kurpark, Promenade und Museumsdorf angrenzen, optisch aufwertet. Im Mai erfolgte der erste Abschlag auf der neuen Supa-Golf-Anlage im Kurpark, die Schauwerkstätten und das Natursportbad sind im Bau, die finale Planung samt Fördermittelantrag für den Kur-Stadt-Weg auf dem Weg.

Sanierung Burberg, Grobkonzept Museum, Abschluss Sanierung Burgturm und Unterstützung des dritten Programms des Landschaftstheaters sind weitere Punkte. Fortgesetzt wurde der Frischemarkt. Allerdings: Die Resonanz der Bevölkerung war zu gering. In diesem Jahr wird pausiert. „Eventuell soll der Markt 2020 mit neuem Konzept und Partner wieder starten“, so Seidel.

Heide Spa – Der Hotelanbau mit 23 neuen Zimmern ist seit seiner Inbetriebnahme bestens ausgelastet. Die Planung zur Modernisierung des Kurzentrums als multifunktionale Freizeiteinrichtung sind im Gang. Die aktivere Bespielung des Kursaals ist mit Veranstaltungen wie Frühlings-, Oktoberfest und Disco sowie Konzerten angelaufen.

Mediclin – Das Medizinischen Versorgungszentrum wird seit seiner Neueröffnung gut angenommen. Umbauten für einen neuen Pflegestützpunkt und den Ausbau der Reha-Kapazitäten laufen.

Was soll 2019 passieren?

Stadt: Am 1. Mai öffnen die Schauwerkstätten, am 26. Mai startet an der Obermühle der Deutsche Mühlentag in Nordsachsen. Ab 24. Mai kann im neuen Natursportbad gebadet werden, der Vertrag mit der Kurbetriebsgesellschaft als Betreiber soll mit Beschluss des Stadtrates im April endgültig besiegelt werden. Nach der Saison startet vor dem Bad der Bau des neuen Wanderrastplatzes. Losgehen soll es im Herbst mit dem Kur-Stadt-Weg, der eine gut sichtbare und barrierefreie Verbindung zwischen Heide Spa, Kurgebiet und Innenstadt bieten wird. Die Sanierung des Amtshauses und die finale Konzepterstellung für das neue Museum stehen auf der Agenda.

Heide Spa: Mit Neueröffnung ist die Kurbetriebsgesellschaft neuer Betreiber des Natursportbades nebst Heidecamp. Starten sollen zudem die Baumaßnahmen zur Modernisierung des Kurzentrums.

Mediclin: Die medizinische Einrichtung will ihre Leistungen im Waldkrankenhaus, unter anderem die Neurologie, ausbauen sowie als Arbeitgeber vor den Toren Leipzigs werben.

Marketing: Der Fokus soll stärker auf Wohngebiete, Bauen, attraktives Wohnen und Arbeitsplätze gesetzt werden. Dazu zählt zum einen, Bauplätze auf der Stadtseite intensiver zu bewerben aber auch das offensive Bemühen seitens der Stadt um Neubürger. Schwerpunkt ist zudem das Thema Rad- und Wanderwege, so geht es unter anderem um Optimierung der Beschilderung, Verbesserung der Wegequalität auf Terrainkurwegen, aktive Vermarktung des Mulderadweges und des Torgischen Radweges sowie die Verbesserung der Radverbindung nach Bad Schmiedeberg.

Von Kathrin Kabelitz