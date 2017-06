Langsam war gestern. Bad will ans schnelle Internet. Wie es gehen könnte, erklärten zur Stadtratssitzung am Donnerstag in Bad Düben Vertreter der Deutschen Glasfaser GmbH und Netzbetreiber envia tel. Im Fokus stehen zunächst das Stadtgebiet und die Hammermühle. Und was wird aus den anderen Ortsteilen?