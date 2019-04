Tiefensee

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Düben sucht einen Müllsünder, der dieser Tage illegal Baumaterialien, vermutlich aus einen Badrückbau, in der Nähe des Heidelberges in der Gemarkung Tiefensee entladen und in die Natur geworfen hat. Bürger hatten den Müllfund jetzt der Stadtverwaltung in Bad Düben gemeldet.

Abfall aus gewerblicher Tätigkeit?

„Es wurden mehrere Verkleidungen von Badewannen und Müllsäcke mit Tapeten in einem Graben illegal abgeladen. Die Menge der Müllentsorgung lässt vermuten, dass es keine private Person war, es könnte durchaus von einer gewerblichen Tätigkeit stammen“, erklärte Ordnungsamtschefin Gabriele Leibnitz. Jetzt hofft die Stadt, dass Bürger etwas gesehen haben.

Hinweise werden vertraulich behandelt

Sollte jemand Beobachtungen gemacht haben, beispielsweise ein größeres Fahrzeug gesehen haben, dann können Hinweise im Ordnungsamt der Stadt Bad Düben (Telefon 034243/7220) gemeldet werden. Alle Angaben werden vertraulich bearbeitet, wird zugesichert.

Von Steffen Brost