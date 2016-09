Bad Düben/Diez. Am letzten Tag dieses Monats starten die Bad Dübener zu einer dreitägigen Fahrt indie Partnerstadt Diez. Anlass für den 500-Kilometer-Trip nach Rheinland-Pfalz ist die seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Stadt an der Lahn.

Neben Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) reisen die Kurrende unter ihrer neuen Leiterin Elisabeth Neumann sowie Delegationen des Stadtrates, der katholischen Kirche und der Freiwilligen Feuerwehr. Mit an Bord wird dann auch Rita Janecek sein. Die in der Kurstadt lebende Hobby-Fotografin stellte vor einigen Jahren auf der Burg Aufnahmen von vor 25 Jahren und heute gegenüber. Diese Schau, ergänzt mit neuen Fotos soll ab Freitag, 30. September, im Haus Eberhardt gezeigt werden. Zu sehen sind auch Aufnahmen des ebenfalls in Bad Düben lebenden Fotografen Rainer Gottwald. Anschließend ist eine Teilnahme am „Donnerstagstreff“ auf dem Marktplatz geplant, wo es auch einen Info-Stand Bad Düben geben soll. Stadtrundgang, Festveranstaltung mit Kurrende Bad Düben, der MC „Germania“ Freiendiez, der ERC Diez und die Theodissa-Bühne, Ökumenischer Gottesdienst in der Stiftskirche unter Mitwirkung der Kurrende sind weitere Programmpunkte.

Wie die Nassauische Neue Presse berichtet, soll zum Jubiläum eine Festbroschüre erscheinen. Die Idee, eine Städtepartnerschaft einzugehen, entstand 1989. Zwei Jahre später wurden die Partnerschaftsurkunden in Bad Düben, später dann in Diez unterzeichnet. Seit Dezember 2001 hat Diez eine Bad Dübener Straße, seit April 2004 gibt es in Bad Düben in der Nähe der Reha-Klinik die „Diezer Straße“.„Wir kennen viele Bewohner dort gut. Ein Treffen ist geplant, wir werden einen Baum pflanzen“, hatte Astrid Münster bereits angekündigt. Neben offiziellen Besuchen von Bürgermeistern, Beigeordneten und Ratsmitgliedern haben insbesondere die Feuerwehren und die katholischen Kirchengemeinden einen regen Kontakt.

Von Kathrin Kabelitz