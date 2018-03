Bad Düben will Schloss Schnaditz zurück

Bad Düben. Es ist der letzte Punkt auf der Tagesordnung des Bad Dübener Stadtrates am Donnerstag. Doch der birgt viel Brisanz in sich: Die Stadt Bad Düben will vom Kaufvertrag mit der Schloss Schnaditz GmbH zurücktreten. Geht der Beschluss durch, wird Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) die entsprechenden Formalitäten zur Rückabwicklung des im September 2014 geschlossenen Vertrages angehen.

Diese Schäden am Dach des Schlosses Schnaditz hat Sturm Friederike hinterlassen. Seit Wochen regnet und schneit es rein. Quelle: privat

Angekündigt hatte Münster diesen Schritt, der als mögliche Option in den Vertragsunterlagen festgesetzt war, schon vor einiger Zeit. Gründe für diesen Schritt gibt es einige: Bis 31. Dezember sei seitens der Investoren kein wesentlicher Baufortschritt erfolgt. Es gäbe keinen Bauleiter nach deutschem Recht, der weiß, wie denkmalgerecht zu bauen ist. Es fehlen Investitionen, die dem Vertrag entsprechen, den Stadt und Stadtrat zugunsten der Investoren im Juli 2017 noch einmal gelockert hatten, um den Investoren Luft zu verschaffen. Zudem habe die Investorengruppe trotz mehrmaliger Aufforderung mit Terminsetzung keine verwendbaren Belege oder Nachweise erbracht, lediglich per Mail seien Mitteilungen eingegangen, die eine Realisierung des Projektes aufzeigen beziehungsweise eine Finanzierungsabsicherung durch Dritte in Aussicht stellen.

Die amerikanische Investorengruppe wollte das Schloss sanieren, Pension/Appartements mit mindestens neun Betten, ein Restaurant mit mindestens 60 Sitzplätzen sowie ein Hochzeitszimmer schaffen.

Der Stadtrat beginnt an diesem Donnerstag um 19 Uhr im Ratssaal Bad Düben.

Von Kathrin Kabelitz