Bad Düben will den unscheinbaren Kur-Stadt-Weg aufpeppen

Bad Düben. Bunte Kurstadt Bad Düben. Einiges hat sich auf diesem Weg bereits getan. Der Frischemarkt hat sein Premieren-Jahr bestanden – eine Fortsetzung ist geplant. Der neue Internet-Auftritt ist online und zudem barrierefrei auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet nutzbar. Der Anbau des Heide Spa-Hotel & Resort ist fast fertig. Weitere Ziele wie der Bau der Schauwerkstätten, die Sanierung des Burgberges und die Neu-Konzipierung des Ausstellungs-Geschehens im Landschaftsmuseum sind angeschoben oder längst am Laufen.

Neue Route

Für andere Projekte stehen die Erfolgsmeldungen aus. Das wohl wichtigste: der Kur-Stadt-Weg – einer der Schwerpunke im Kurstadtentwicklungskonzept. Im Fokus steht eine gut sichtbare und barrierefreie Verbindung zwischen Heide Spa, Kurgebiet und Innenstadt. Ganz wichtig dabei: Der Nutzer soll zu jeder Zeit wissen, dass er sich auf dem Kur-Stadt-Weg befindet. Das sei, so Bad Dübens Marketing-Manager Michael Seidel, bisher nicht immer klar erkennbar, „zu spüren ist dieser derzeit vielleicht nur am Pfarrhäuser mit dem Artesischen Brunnen“. Genau das war aber ein Kritikpunkt im Zertifizierungsverfahren zum Kurstadt-Status, „dass man den Weg als solchen nicht wahrnimmt“.

Aber es gibt ihn. Ein 630 Meter langer Weg verbindet seit Jahren die Altstadt mit dem Kurgebiet. Direkt vom Eingang des Reha-Zentrums werden Gäste über verkehrsberuhigte Abschnitte in die Altstadt zwischen Paradeplatz und Markt geführt. Bisher war am Paradeplatz Schluss, künftig soll der Weg am Heide Spa starten und bis zum Markt führen.

Ausgangspunkt ist dann die Info-Wand am Heide Spa, weiter geht es über Kurpromenade und hinter der Zufahrt zum Kurhaus am Springbrunnen vorbei Richtung Kurhausgarten, weiter über den sogenannten kleinen Kurpark – zwischen Gustav-Adolf-Straße und Moorbad gelegen – vorbei an der Friedhofsgärtnerei bis zum Wendehammer und über die Mühlstraße in Richtung Pfarrhäuser. Über die Stationen Artesischer Brunnen, Paradeplatz, Altstädter Straße und Marktbrunnen erreicht der Weg seinen Endpunkt – den Markt. Der in den Beratungen von der Touristinfo gebrachte Hinweis, den Paradeplatz einzubinden, mache Sinn. „Dort ist der Busbahnhof, die Volksbank mit Geldautomat und über die Altstädter Straße sind die meisten Innenstadt-Geschäfte gut erreichbar“, so Seidel.

Das vorhandene Beschilderungssystem und Stadtmobiliar soll sinnvoll genutzt, aktualisiert sowie mit Info-Tafeln, Stelen und einigen Pflanzungen ergänzt werden. „Es geht nicht darum, etwas gänzlich Neues zu erfinden“, so Seidel. Dies gelte auch für Sitze und Bänke. Welche Texte auf den Info-Tafeln stehen, werde noch in Gesprächen mit Museum und Heimatverein geklärt. Klar sei aber, so Seidel, „die Tafeln sollen nicht übervoll sein, sondern anmoderieren, was dann über ein Webspecial auf der neuen Internet-Seite fortgeführt werden kann.“ Dort soll der Weg für den Nutzer auch „virtuell ablaufbar sein.“

Eigenes Logo

Der Kur-Stadt-Weg wird ein eigenes Logo bekommen und auch mit Bodenplatten an den Stellen entsprechend markiert, wo es kein Beschilderungssystem gibt. Zwei Varianten liegen vor. Seidel favorisiert eine Farbvariante, welche sich an das neue Kurstadt-Logo, die ebenfalls in dieser Farblogik neu gestaltete Homepage und andere Werbemittel anlehnt. Geklärt werden muss noch, ob sich die Mediclin mit einer Neugestaltung des sogenannten kleinen Kurparks an der Maßnahme beteiligt. „Für uns wäre das die perfekte Variante. Die Entscheidung dazu muss aber die Klinik treffen.“

Nach erfolgter Vorstellung im Ausschuss für Technik und Kurstadtentwicklung und demnächst im Stadtrat sollen baldmöglichst Fördermittel beantragt werden und die inhaltlichen Aspekte ausgeschrieben werden. Nach einigem Hin und Her über die Fördermöglichkeiten steht fest, dass das vom Sächsischen Wirtschaftsministerium aufgelegte Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Touristische Infrastruktur) greift. Ziel ist, im ersten Halbjahr 2019 das Ganze dann baulich umzusetzen.

Von Kathrin Kabelitz