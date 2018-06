Bad Düben

Die Stadt Bad Düben will zum fünften Mal den europäischen Energiepreis gewinnen. 2003 war die Kommune in das Verfahren eingestiegen. Jetzt startet eine neue Projektphase, die in drei Jahren abgeschlossen ist. Um dies zu erreichen, muss die Stadt einen externen Berater und einen externen Auditor beauftragen.

Energie-Team betreut Projekt

Im Rathaus wird das vom Energie-Team mit betreut, Stadträte wie Andreas Flad (Die Linke) hätten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert, für weitere Interessenten sei die Stadt dankbar, so Bauamtsleiter Thomas Brandt.

Der Prozess wird vom Freistaat zu 80 Prozent gefördert, der Antrag wurde im Dezember gestellt. Rund 27 000 Euro kostet das Ganze, rund 5400 Euro Eigenmittel muss die Stadt in den drei Jahren aufbringen. Zahlen wie diese hat Mike Kühne (CDU) im Blick, wenn er die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht: „Rechnet sich das?“ Insofern ja, weil ein Umdenkprozess innerhalb der Verwaltung eingetreten sei, was das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement betreffe, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Stadt spart Kosten

Gerechnet habe sich das zudem bei der Nahwärmeversorgung, der Straßenbeleuchtung sowie Ausschreibung der Liegenschafts-Energieverträge. Zudem konnte in Objekten eine erhebliche Einsparung erreicht werden, Beispiel Rathaus, Burg und Feuerwehr. Die Skepsis bei Mike Kühne blieb, vieles sei möglich, ohne diesen Prozess zu durchlaufen. Das Geld komme weder der Stadt noch dem Bürger zugute. Dem hielt Stefan Lange (SPD) entgegen, dass die Zertifizierung Zugang zu einem höheren Fördersatz ermögliche. Überlegen solle man trotzdem, ob es ab 2021 nicht auch ohne das Verfahren gehe, so Fraktions-Kollege Werner Wartenburger.

Von Kathrin Kabelitz