Bad Düben. Die Sommerferien sind traditionell auch die Zeit des Abschiednehmens. Mit dem neuen Schuljahr wechseln Krippenkinder in den Kindergarten, Vorschulkinder besuchen dann den Hort. Dass Eltern bei einer neunstündigen Betreuungszeit für einen Krippenplatz nach der leichten Erhöhung zu Beginn des Jahres 187 Euro zahlen, wissen sie natürlich. Doch auch für die Kurstadt wird die Kinderbetreuung 2017 teurer. So zahlt die Stadt an die freien Träger in diesem Jahr 2,25 Millionen Euro aus, erhält ihrerseits aber nur 1,05 Millionen Euro an Landeszuschüssen. Unterm Strich lässt sich die Kommune die Kinderbetreuung damit 1,2 Millionen Euro kosten. Das sind noch einmal rund 50 000 Euro mehr als im Vorjahr.

In der Stadt gibt es über 500 Plätze von Krippe bis Hort

In Bad Düben gibt es derzeit mit den Kindertagesstätten Märchenland und Spatzenhaus zwei Einrichtungen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt mit insgesamt 440 Plätzen von Krippe bis Hort. Eine dritte Kindereinrichtung betreibt die Diakonie mit insgesamt 80 Plätzen.

Von Ilka Fischer