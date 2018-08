Gruna

Vier Menschen um die 40, die in ihrer Freizeit gern singen und musizieren, trafen sich per Zufall im Sommer 2016 bei einem Fest des Turnvereins Blau-Gelb 90 im Freibad Hammermühle am Lagerfeuer. Ein Jahr später wurde daraus mehr. Die vier gründeten die Band ... see you! in Bad Düben. Am Samstag sind sie ab 11 Uhr mehrmals während des ersten Weinfestes live in Gruna auf der Biergartenbühne am Fährhaus zu erleben. Zu trinken gibt es unter anderem frischen Federweißer.

Ambitionierte Hobbymusiker

Sie nennen sich selbst ambitionierte Hobbymusiker, denn beruflich gehen sie verschiedene Wege. Sandra und Martin Schönmetzler sind beide Ärzte. Kati Mennert ist Teamleiterin in der Arbeitskräftevermittlung und Frontmann Tino Stiegler arbeitet als Dozent. Was sie jedoch verbindet, ist die Liebe und Leidenschaft zur Musik – und das seit Kindheit und Jugend an.

100 Titel im Repertoire

Das etwa 100 Titel umfassende Repertoire der Bad Dübener ist, wie man so schön sagt, breit gefächert. Großen Wert legen die Freizeitmusiker jedoch auf das „Handgemachte“, den unbedingten Gitarrensound und die Nähe zum Publikum. So gestalten sich dann auch die Lieder, die zu hören sind. Es sind zumeist Ohrwürmer der letzten drei Jahrzehnte und reichen von Keimzeit und Silly über Beatles und Bob Dylan bis hin zu Pink Floyd, um nur einige zu nennen.

Von Heike Nyari