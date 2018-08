Bad Düben/Berggießhübel

Einsatzkräfte der Bundespolizeiabteilung Bad Düben haben die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet bei einem Sondereinsatz gegen Schleusungskriminalität unterstützt. Dabei konnten die Beamten aus Nordsachsen einen Schleuser festnehmen, teilte nun die Bundespolizei mit.

Die Bad Dübener waren auf der Autobahn 17, die von der tschechischen Grenze nach Dresden führt, im Einsatz und wollten dort ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer habe allerdings die Weisungen der Bundespolizisten ignoriert und versucht, seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortzusetzen. Dennoch konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt und auf dem Parkplatz „Am Heidenholz“ kontrolliert werden.

26 Vietnamesen im Kleintransporter

Dabei stellten die Bad Dübener fest, dass sich neben dem Fahrer – ein 22 Jahre alter Slowake – noch weitere 26 Personen in dem Kleintransporter befanden. Wie die Bundespolizei mitteilte, handelte es sich bei den Insassen um Vietnamesen – 14 Jugendliche, zwei Heranwachsende, zehn Erwachsene –, die keine Ausweisdokumente vorweisen konnten. Die Vietnamesen hatten bereits mehrere Stunden ungesichert auf dem Boden im Fahrzeug verbracht.

Die Festnahme des Schleusers sei noch vor Ort erfolgt, so die Bundespolizei weiter. Alle Personen wurden für weitere Ermittlungen in die Diensträume der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gebracht. Ereignet hatte sich der Vorfall bereits am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr.

Von lvz